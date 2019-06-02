شركات سيارات تستقبل "يونيو" بزيادات جديدة

كتب: باسل الحلواني
شهدت أسعار عدد من السيارات زيادات جديدة، خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد انتهاء عروض رمضان، التي أقرها بعض الوكلاء بمناسبة حلول الشهر الكريم، بالإضافة إلى طرح مجموعة من طرازات 2020.
البداية كانت مع شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفورليه في مصر، حيث أعلنت عن طرح موديلات 2020، من سيارات "لانوس"، و"أفيو"، و"أوبترا"، بزيادات تتراوح بين 4 آلاف جنيه، حتى 7400 جنيه،
فيما أخطرت مجموعة "جي بي غبور أوتو"، وكيل علامة هيونداي الكورية في مصر، شبكة موزعيها، بأسعار "إلنترا facelift"، موديل 2019، والتي شهدت زيادة تقدر بـ 3 آلاف جنيه، لمختلف فئاتها، وكانت قائمة أسعارها كالتالي:
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