استدعاء 1,041 هيونداي سنتافي 2019 بالمملكة.. لخلل في المحرك

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1,041 سيارة “هيونداي سنتافي” موديلات 2019، وأكدت على ضرورة التأكد من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.sa.
وكان هذا الاستدعاء لاحتمالية حدوث خلل في وحدة التحكم بالمحرك، ما قد يؤدي إلى توقفه أثناء القيادة في ظروف مناخية صعبة كالعواصف الرملية.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع كل من “شركة الوعلان وشركة المجدوعي وشركة محمد يوسف ناغي” للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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