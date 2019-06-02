تغريم سائق صيني بعد حك وجهه أثناء القيادة!

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن سوق السيارات الصيني هو الأكبر في العالم، وهو ما يعني أنه يضم بكل تأكيد أكبر عدد من السائقين على مستوى مختلف الدول، وهو ما يفرض على الصين حاجتها لاستحداث أنظمة مراقبة صارمة على مختلف الطرق للحفاظ على النظام والانضباط بشكل يقلل من الحوادث.

تستخدم أنظمة المراقبة هذه تقنيات متقدمة للغاية من ضمنها الذكاء الاصطناعي المسؤول عن مراقبة أوجه السائقين على الطرقات وتحديد ما يقومون بفعله، وهو ما عانى منه سائق صيني مؤخراً باسم لو في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ الشرقية عندما تلقى رسالة على هاتفه تفيد بمخالفته للقانون بسبب الامساك بهاتفه.

في واقع الأمر، لم يكن لو يستخدم هاتفه في تلك اللحظة، بل كان فقط يحك وجهه بطريقة جعلته يبدو وكأنه يضع هاتفه على أذنه، ولكن طبيعة الحركة نفسها كانت كافية كي تجعل كاميرا المراقبة تعتقد أنه يستخدم هاتفه، وهو ما سينتج عنه خسارته لنقطتين من رخصة قيادته بجانب دفع غرامة 50 يوان (27.20 ريال)، وعندما حاول أن يتصل بالسلطات المختصة لتصحيح الخطأ، لم يجد طريقة واضحة للتواصل معهم، مما اضطره لنشر الأمر على شبكة Weibo الصينية للتواصل الاجتماعي.

هذا وقد وصلت شكوى لو للسلطات الصينية المختصة لاحقاً، وهو ما نتج عنه إلغاء غرامة “لو”، وإرجاع نقاطه التي خسرها من رخصته له.