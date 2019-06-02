“بالفيديو” شاب يقود سيارة على سرعة 220 كم/الساعة بقدمه.. ويلعب “ببجي” بيديه!

الخليج ٣٦٥ نت – أظهر مقطع فيديو تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، شاباً يقود سيارة على سرعة جنونية تصل إلى 220 كم/الساعة وهو مثبت مقودها بقدمه، ويستخدم يده في لعب “لعبة الببجي” الشهيرة، معرضاً حياته وحياة الآخرين لخطر الموت.
ولم يحدد المقطع زمان ومكان هذا الفعل، إلا أن موثق الفيديو وهو مرافق للشاب، أكد أنه على أحد الطرق السريعة وأنه كان يسير بسرعة جنونية، مردداً: “أليس هذا موت” وسط مطالبات بمعاقبته.
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