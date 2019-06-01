زجاجة مياه خاصة من مكلارين تكلف 26 الف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – لا نهاية للاكسسوارات جنونية الثمن التي نراها من شركات السيارات الفاخرة، آخرهم زجاجة مياه حصرية من مكلارين بـ 7,000 دولار! (26,000 ريال).

ماني خوشبين هو رجل أعمال ثري وعاشق لتجميع السيارات، ليستلم مؤخراً مكلارين سينا مثيرة بلونين، الأبيض والأحمر، وعليها رقم 12 تقديراً للمتسابق الراحل ايرتون سينا الذي فاز بأول بطولة فورمولا 1 عالمية لمكلارين.

رقم 12 المطلي على السيارة وحده كلف 30,000 دولار (112,000 ريال) إضافة لسعر السيارة الأصلي الذي يبدأ من 3.75 مليون ريال، كما اشترى خوشبين إضافات أخرى باهظة الثمن مثل بعض زخرفات ألياف الكربون باللون الأسود المصقول على الخارجية، وبشكل عام كلفته هذه الإضافات 250,000 دولار (937,000 ريال).

وقد جرب خوشبين السيارة في الفيديو الملحق لنستمتع بسماع صوت محرك V8 تيربو مزدوج الهادر، قبل أخذنا لجولة في مرآبه المدهش، والذي يشمل سيارات نادرة مثل مكلارين P1 وباجاني هوايرا بوجاتي فيرون.