“بالصور” لاعب شهير يعدل رولزرويس كولينان ويضع تمثال لنفسه بدل شعارها

الخليج ٣٦٥ نت – اوديل بيكهام جونيور هو لاعب كرة أمريكي شهير ومن أغنى الرياضيين في مجاله، فليس مفاجئاً إذن أن يمتلك عدد من السيارات النادرة، مثل رولز رويس كولينان معدلة خصيصاً له.

لاعب كرة القدم أرسل سيارته كولينان إلى شركة Dreamworks Motorsports لإجرء بعض التعديلات والنتيجة مثيرة، لنبدأ بالطلاء البرتقالي المماثل للون فريقه Cleveland Browns، مع وضع عجلات سوداء عملاقة بطول 26 إنش، والتي مع ذلك تبدو ملائمة جداً لكولينان.

كما حصلت السيارة على لمسات سوداء مصقولة متعددة في الخارجية ونوافذ سوداء وشبكة تهوية سوداء كذلك، ولكن ربما أبرز تعديل في السيارة هو تغيير شعار رولز رويس المنحوت الشهير إلى تمثال صغير لاوديل نفسه أثناء التقاطه للكرة.

لا نعلم تكلفة كل هذه التعديلات ولكن نتوقع أن رياضي براتب 15 مليون دولار (56 مليون ريال) سنوياً قبل دخل الترويجات الإعلانية قادر بسهولة على تحملها.