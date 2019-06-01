“بالفيديو” شاهد ميني كوبر الكهربائية تسحب طائرة عملاقة!

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر ميني في حملتها الإعلانية لكوبر SE الكهربائية على وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مثير يؤكد على كونها “سيارة عضلية”، مع سحب الموديل الجديد لطائرة بوينج 777F عملاقة بوزن 150 طن.

بالطبع هذا فيديو دعائي من الدرجة الأولى، وتنوي ميني نشر فيديوهات مماثلة على مدار الأسابيع القادمة لتصوير كوبر SE “بشكل مثير ومسلي”.. ويُذكر أن أول سيارة كهربائية لميني سيبدأ إنتاجها رسمياً في مصنع اوكسفورد لمجموعة بي ام دبليو في بريطانيا في نوفمبر 2019.

وتجمع ميني كوبر SE الجديدة بين مولد الطاقة النظيف الصديق للبيئة وطابع القيادة المرحة الذي تشتهر به العلامة، ومن المتوقع أن تشارك السيارة موتورها الكهربائي مع بي ام دبليو i3S، ما يعني بطارية 44.2 كيلوواط\س بقوة 184 حصان وعزم دوران 270 نيوتن.متر، بمدى سير 274 كيلومتر.