بقيمة 1.2 مليار يورو.. تمديد الدعم الألماني للسيارات الكهربائية حتى 2020

كتب: باسل الحلواني

كشفت الحكومة الألمانية عن خطتها لدعم التوسع في الاعتماد على السيارات الكهربائية، وذلك لتحفيز الطلب الضعيف عليها.

وتنوي ألمانيا الاستمرار في تقديم حوافز الشراء حتى نهاية عام 2020، بعدما

كان من المخطط التوقف عن دعم السيارات الكهربائية بنهاية الشهر الجاري.

ويحصل المشتري على 4 آلاف يورو (80 ألف جنيه تقريبا)، بحسب برنامج

الحوافز، عند شراء سيارات تعمل بمحرك كهربائي بحت، وعلى 3 آلاف يورو (60 ألف جنيه تقريبا) عند شراء سيارة بمحرك هجين.

ويبلغ إجمالي قيمة برنامج الحوافز 1.2 مليار يورو، ممول نصفها من الحكومة الاتحادية والنصف الآخر من قطاع صناعة السيارات.

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