"توتال إيجيبت" تكشف رسمياً عن أسماء الفائزين في حملة "اربح سيارة أحلامك"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة توتال إيجيبت TOTAL EGYPT، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير الطاقة في البلاد، عن الفائزين في حملة TOTAL QUARTZ تحت شعار "اربح سيارة أحلامك" بحضور الفائزين وكبار مسؤولي شركة توتال مصر.

وأعلنت توتال إيجيبت عن أسماء الفائزين الأربعة وهم إبراهيم عبد الجواد، وأحمد عثمان، الفائزين بسيارتين أودي Q2 موديل 2019، وضحى الطرابيشي، وصطفى خليفة، الفائزين بسيارتيْ أودي A3 موديل 2019.

و أعرب الفائزون عن سعادتهم بجهود توتال لتوفير قيمة مضافة لعملاء منتجات TOTAL QUARTZ من خلال الحملات المبتكرة وتوفير زيوت المحركات عالية الجودة.

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جدير بالذكر أن الحملة استمرت في الفترة من 3 فبراير الماضي إلى 5 مايو الجاري، وسط إقبال كبير على المشاركة في الحملة، وكان على المتسابقين البحث عن رمز الحظ في زيت المحرك TOTAL QUARTZ INEO وTOTAL QUARTZ 500 وذلك عند تغيير الزيت، ومن ثم إرسال الرمز في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم الظاهر على العبوة.،وذلك لدخول السحب، قبل اختيار الفائزين بشكل عشوائي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لضمان الالتزام بقواعد وأنظمة المنافسة.

وقد تم تفعيل الحملة في جميع

أنحاء مصر عبر كافة محطات توتال مصر، علاوة على المحطات الإذاعية، واللوحات الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسلطت الحملة الضوء على زيت محركات TOTAL QUARTZ الذي تم ابتكاره باستخدام تقنية (ART) التي تعمل على تحسين أداء محرك السيارة وحمايته من درجات الحرارة القصوى والضغط وتراكم الرواسب، مع التأكد أنه يحمي جميع أجزاء المحرك التي تجعل السيارة تعيش طويلاً.

ومن خلال خبرتها العالمية وشراكاتها المتعددة مع كبار مصنعي السيارات وغيرها، تعمل توتال إيجيبت دائماً على توفير أعلى الحلول جودة وفاعلية لجميع أصحاب ومصنّعي السيارات. هذا وتنصح الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) مثل أودي وشركات تصنيع السيارات الأخرى الكبرى وفرق رياضة السيارات مثل فريق رحالة في مصر، تنصح باستخدام زيت المحرك TOTAL QUARTZ.