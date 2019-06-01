كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوات عليك اتباعها لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على من يرغب في شراء سيارة مستعملة اتباع هذه الخطوات لشراء سيارة مستعملة وبحالة جيدة:

1- تحديد الميزانية

يجب أولاً وقبل أي شئ وضع ميزانية محددة لشراء السيارة، وذلك لتقليص قائمة البحث التي قد تتسع لمئات إن لم يكن الآلاف من السيارات.

2- بداية البحث

بعد تحديد الميزانية والوصول للقائمة المختصرة لفئات السيارات التي تناسب تلك الميزانية، تبدأ المرحلة الثانية وهي البحث عن الأفضل في القائمة والتي تتحدد وفقًا للاحتياج الشخصي.

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3- الفحص الفني

اصطحاب أحد الفنيين المتخصصين في ميكانيكا السيارات أمر غاية في الأهمية، فمهما كان مستوى خبرة المشتري في عالم السيارات، يبقى "الميكانيكي" أكثر خبرة لتقييم السيارات وتحديد متوسط سعرها.

4- تجربة قيادة

من المفضل أن يقوم المشتري بتجربة السيارة الجديدة بنفسه قبل أن يتعاقد على شراءها أو يدفع من ثمنها جنيه واحد، وذلك للتأكد من كل الإماكنيات التي بها ومدى تأقلمه معها.

5- خدمة ما بعد البيع

لا يقتصر الأمر أو ينتهي عند شراء سيارة جيدة، حيث أنها بحاجة إلى صيانة دورية، ولذلك فإن خدمة ما بعد البيع من الأشياء الضرورية لأي سيارة.