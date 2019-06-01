“بالفيديو” طرح أرخص طائرة خاصة في العالم.. إليك المميزات والسعر

الخليج ٣٦٥ نت – طرحت شركة “Cirrus Aircraft” طائرة خاصة صغيرة الحجم يمكنها استيعاب خمسة ركاب وطفلين، وتتميز بسعرها المناسب “نحو مليوني دولار”، مما يجعلها في متناول الكثيرين.
وتشتمل الطائرة على مظلة “باراشوت” حتى تهبط بها بأمان حال وقوع أي خطأ أو شيء طارئ، كما أن هيكلها مصنوع من ألياف الكربون، ومجهزة بمقاعد فاخرة من الداخل.
وأخيراً، فيمكن قيادة هذه الطائرة الخاصة لنطاق يصل إلى أكثر من 2200 كيلومتر، وبسرعة قصوى تصل لأكثر من 550 كيلومتراً في الساعة.
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