أوبر تقرر حظر الركاب ذوي التقييمات المنخفضة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة أوبر “Uber” عن البدء في حظر الركاب ذوي التقييمات المنخفضة، حال عدم اهتمامهم بنصائح الشركة لتحسين التقييم، ويأتي ذلك في ظل سياستها التي تعكس حرصها على تقليل المخاوف المتعلقة بسلامة السائقين مثلما حرصت على الاهتمام بالمخاطر التي يتعرض لها الركاب.
وأشاد “اتحاد السائقين المستقلين” بمدينة نيويورك -يمثل 70 ألف سائق- بقرار أوبر، حيث أن حظر الركاب الذين يهددون سلامة السائقين أو يتحدثون بلهجة عنصرية أو بعدم احترام أو يحاولون إتلاف السيارة، هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.
وأشارت شركة “أوبر” إلى أن الركاب الذين يتعرضون لخطر فقدان وصولهم إلى التطبيق سيكون لديهم العديد من الفرص لتحسين تقييماتهم قبل اتخاذ أي إجراء، وسيحصلون على نصائح لتشجيع السلوك المهذب، كتجنب ترك القمامة في السيارة، وتجنب الطلب من السائقين تجاوز الحد الأقصى للسرعة.
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