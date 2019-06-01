الخليج ٣٦٥ نت – أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض عبر الحساب الرسمي لـ”قطار الرياض”، بدء تركيب محطات حافلات الرياض في مواقعها؛ وذلك تمهيداً للانطلاق في الاختبارات التشغيلية لها. وأضاف الحساب أنه اكتمل وصول جميع الحافلات للمرحلة الأولى إلى مدينة الرياض والبالغ عددها 319 حافلة، والتي جرى تصنيعها في شركتي مرسيدس ومان الألمانيتين، كما أنه من المقرر البدء في تشغيل المشروع نهاية العام الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” البدء في تركيب محطات حافلات الرياض تمهيدا للانطلاق التجريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.