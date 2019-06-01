“بالفيديو” لص يسرق سيارة بحيلة ماكرة في الرياض!

الخليج ٣٦٥ نت – أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض سيارة للسرقة في أحد شوارع مدينة الرياض، بعد تعمُد السارق صدمها من الخلف بسيارة أخرى.

وبيّن الفيديو نزول صاحب السيارة، ثم غافله السارق وصعد إلى مقعد السائق وانطلق مسرعاً، دون أن يبالي بصاحبها الذي حاول اللحاق به والتعلق بالسيارة حتى سقط على الأرض.

وأخيراً، فقد أُصيب صاحب السيارة نتيجة سقوطه بكسر وخلع في الكتف، ونُقل للمستشفى بعد الحـادث، وحالياً تتولى الجهات الأمنية المختصة التحقيق فيه.