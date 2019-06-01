بعد تسببه في خسارة الشركة 6 مليار ريال.. رئيس بي ام دبليو: سنكون بخير

الخليج ٣٦٥ نت – تعرض رئيس بي إم دبليو هارالد كروجر لموجة شديدة من الانتقادات من حملة أسهم الشركة خلال اجتماع عقد بينهم في ميونخ لبحث خطط مواجهة الخسائر التي تعرض لها الصانع البافاري للمرة الأولى منذ عشر سنوات عن الربع الأول من العام الحالي.

حيث ساهم كروجر في تعميق خسائر بي ام دبليو بنحو 1.4 مليار يورو (5.86 مليار ريال) لاحتمالية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركة بعد تواطئها مع شركات ألمانية أخرى لإخفاء أرقام الانبعاثات الكربونية الحقيقية من السيارات.

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ودارت خلال الاجتماع نقاشات حادة بين الطرفين، ودافع رئيس بي إم دبليو عن نفسه قائلاً إن حملة السيارات الجديدة التي تدشنها الشركة سوف تحقق نتائجها قريبا، لكن ردت عليه نائبة رئيس جمعية حملة الأسهم دانييلا بيرجدولت في تهكم شديد «أين هي هذه الحملة؟ لديك «iNext -سيارة كهربائية» وكنا نتوقع شيئا يطيح بسيارات تيسلا».

كما تحدث جان فيرننيج رئيس صندوق استثمار ألماني مساهم في الشركة منتقدا كروجر في سخرية واضحة، وقال إن فولكس فاجن ومرسيدس وأودي يستثمرون بسرعة قصوى في السيارات الكهربائية، بينما بي إم دبليو تنطلق من ميونيخ وفرامل اليد مشدودة.



وفي محاولة لتهدئة الأوضاع وطمئنة المساهمبن، قال هارالد كروجر أن الشركة تنوي تدشين 12 طرازا كهربائيا بحلول عام 2025، مؤكدًا إنه ينبغى الحرص جيدا لأن لا أحد يعرف حتى الآن مدى شعبية السيارات الكهربائية ولا أي من التقنيات سوف ينجح، مضيفًا أنه ليس من الحكمة أن تضع بي ام دبليو كل البيض في سلة واحدة.