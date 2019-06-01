3 لمبات تحذيرية إذا أضاءت في طبلون سيارتك توقف عن القيادة فوراً

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم الشركات المصنعة للسيارات في مختلف أنحاء العالم بإضافة اللمبات التحذيرية في لوحة عدادات السيارة في الطبلون، مع ربطها بالأجزاء الحيوية والسوائل الهامة في السيارة، وذلك من أجل تحذير قائد السيارة في حال مواجهة أي خطورة لأجزاء السيارة أو تعرضها للتلف.

وتتعدد ألوان اللمبات التحذيرية حسب أهمية الأجزاء أو السوائل المرتبطة بها، حيث توجد لمبات ذات لون أخضر وأزرق وأبيض، هذه اللمبات خاصين بوظائف متعددة ليست ذات خطورة في السيارة، أما لون اللمبات الأصفر فإنه يرمز إلى وجود خلل في وظيفة جزء ما في السيارة، إلا أنه يمكن مواصلة القيادة إلى أن يتم فحص السيارة في أقرب فرصة.

أما اللمبات التحذيرية ذات اللون الأحمر فإنها تشير إلى وجود مشكلة كبيرة في السيارة، من هذه اللمبات لمبة تحذير نقص زيت المحرك، ويجب في حال إضاءتها التوقف بالسيارة على الفور وبحث أسباب المشكلة التي أدت إلى إضاءتها قبل أن تتفاقم المشكلة.

وتدل غالباً إضاءة لمبة تحذير زيت المحرك على وجود تسرب بالزيت أو مشكلة ما بمضخّته، وعند التوقف يجب فحص الزيت وفي حال نقصانه نقوم بتزويده، ومتابعة القيادة بحذر ولكن يجب التوجه لأقرب وقت لمركز صيانة لفحص محرك السيارة.

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ومن اللمبات التحذيرية الأخرى التي تضاء باللون الأحمر، هي لمبة تحذير ارتفاع درجة حرارة المحرك، وتضاء هذه اللمبة في حال وجود مشكلة ما في مقياس سائل التبريد بمنطقة الخطر الحمراء، وهو ما يعني أن درجة حرارة المحرك تعدت الحدود الآمنة، وفي هذه الحالة يجب أيضاً التوقف على الفور أيضاً، وبحث سبب المشكلة حتى لا يتعرض المحرك للتلف.



كما توجد لمبة تحذيرية أخرى هامة جداً يجب كذلك التوقف عن إضاءتها، وهي لمبة تحذير نظام الفرامل، حيث أنها تشير إلى وجود خلل أو فشل في نظام الفرامل ABS، وتعد منظومة الفرامل أو المكابح من أهم عوامل الحماية بداخل السيارة، والتي تقف كحائط الصد بين قائدي السيارات والعديد من المخاطر التي قد تواجههم أثناء القيادة.

وأشار الخبراء إلى أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن يكون دليل مستخدم السيارة مفيدًا جدا للتعامل مع المشكلة، كما أن الاتصال بمركز الصيانة يمكن أن يساعد في الحصول على إجابات مفيدة بشأن حالة السيارة.