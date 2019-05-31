مرسيدس ابتكرت حزام امان مكيف لسياراتها.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – مع التقدم التكنولوجي والتقني في عالم السيارات في الفترة الأخيرة تعمل الشركات العالمية لصناعة السيارات على ابتكار أنظمة ومزايا جديدة بصفة مستمرة من أجل زيادة وسائل الأمان والسلامة في سياراتها وزيادة راحة السائقين والركاب.



ومؤخراً قامت الصانعة الألمانية العريقة مرسيدس بالكشف عن أحزمة أمان جديدة مكيفة، يمكنها تسخين جسم راكب السيارة عند ارتدائها، وقالت الشركة أن الهدف من إمكانية تدفئة الجسم بواسطة حزام الأمان الجديد ليس من وسائل الرفاهية الحديثة.

ولكن تم ابتكار الأحزمة المكيفة من أجل تشجيع الركاب على استخدامها عند ركوب السيارات، حيث وجدت الشركة أنه على الرغم من أهمية أحزمة الأمان الشديدة في التقليل من حدة الصدمات، والحماية من الخروج من السيارات أثناء الحوادث، إلا أن كثير من الأشخاص في دول العالم ومنها الصين التي تعتبر أكبر سوق للسيارات بالعالم في الوقت الحالي، يتجاهلون استخدام أحزمة الأمان.



وكذلك فإن مواصفات أحزمة الأمان الجديدة، تتميز بأنها أكثر سمكاً من أحزمة الأمان العادية لكن بشكل غير مبالغ فيه، وتحمل أنابيب داخلية رفيعة بها مواد تساعد على تدفئة جسم الركاب بشكل مميز.

لكن لم تكشف مرسيدس عن أي معلومات خاصة بالأحزمة الجديدة، سواء كانت طرازات السيارات التي سيتم تزويدها بها، أو موعد طرحها، وينتظر أن يتم الكشف عن هذه المعلومات خلال الأشهر القليلة القادمة، ولكننا نأمل توفير نسخة منها توفر أحزمة مبرّدة حتى تناسب أجواء الدول العربية.