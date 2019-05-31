كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعلم عن مخالفات المرور مصر 2019 برقم اللوحة المرورية للسيارة عن طريق الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هي أحدى خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية التي يستطيع من خلالها صاحب السيارة الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة وأيضًا مخالفات المرور للأفراد التي قام بفعلها أثنا السير، ويمكنه الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المرورية للسيارة أو برقم رخصة القيادة، وتعمل هيئة المرور وهي من الأفرع الرئيسية لوزارة الداخلية المصرية بكل جهدِها على تنفيز الخطة التي وضعتها لتطوير منظومة المرور في مصر ورفع كفاءتها، وسوف نقدم لكم شرح تفصيلي لطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر بصورة صحيحة عبر خدمات المرور الإلكترونية، وهي البوابة التي يستطيع من خلالها سائقي السيارات الأجرة وأصحاب السيارت الخاصة الأستفادة من جميع الخدمات التي توفرها هيئة المرور بوزارة الداخلية عن طريق الإنترنت، والاستفسار عن مخالفات المرور برقم اللوحة المرورية أو رخصة السيارة، أو برقم رخصة القيادة وأيضًا برقم المخالفة، وذالك في جميع القطاعات التابعة لهيئة المرور داخل كل المحافظات عبر بوابة الحكومة المصرية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر 2019

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر 2019

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم لوحة السيارة، ولكي يمكنك الاستفادة من خدمات المرور الإلكترونية عن طريق الإنترنت، والاستعلام عن المخالفات المرورية لسيارات الأجرة والسيارات الخاصة، سواء كان استعلامك برقم رخصة القيادة أو برقم رخصة السيارة بكل سهولة ويسر دون أي معاناه أو مشقه، نقدم لحضراتكم خطوات الاستعلام بشكل صحيح مدعم بفيديو توضيحي ليسهل عليكم إجراء العملية بنجاح، إتبع الخطوات التالية :-

الخطوة الأولى : قم بالدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية من هنـــا خدمات نيابات المرور.

الخطوة الثانية : سوف يظهر أمامك خانتين خدمة مخالفات رخص القيادة، خدمة مخالفات رخص المركبات.

الخطوة الثالثة : قم بأدخال رقم اللوحة المرورية للسيارة، أو أدخال رقم رخصة القيادة المستعلم عنها.

الخطوة الرابعة : أضغط بعد ذالك على إجمالي المخالفات، يظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور المستحق سدادها.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المرورية

خدمات نيابات المرور بوابة الحكومة المصرية

الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر بإدخال حروف وأرقام اللوحة المرورية

إدخال حروف وأرقام السيارة في المربع المخصص لها

الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر 2019 برقم لوحة السيارة فقط

يستطيع الآن كافة المصريين استعلام مخالفات المرور إلكترونياً عبر شبكات الإنترنت، دون الحاجة إلى الذهاب لإدراة المرور التي تتبع لها رخصة القيادة أو السياراة، والدخول ماشرةً الى بوابة الحكومة المصرية، والاستعلام عن جميع المخالفات المرورية، وكذالك معرفة كافة التفاصيل وقيمة الغرمات الواقعة عليك والسداد من المنزل عن طريق خدمة فوري، وذالك بعد وصول رسالة نصيه إلى هاتف الجوال الخاص بك، بحيث أن لا تتخطى فترة سداد المخالفات عن ثلاث أيام كحد أقصى في جميع أنحاء الجمهورية.

يلزم عليك بعد ذالك بتحديد موقعك هلة الويب.

قم بإدخال رقم البطاقة القومي الخاص بك في المكان المخصص له، ويشطرت أن تكون البطاقة سارية.

أدخل رقم لوحة السيارة المرورية.

أدخل رقم هاتفك المحمول، واستعلام قيمة مخالفات المرور كما جاء في قانون المخالفات لعام 2018.

القيمة المحددة للمخالفات المرورية وفقاً لما جاء في القانون الجديد للمرور.

خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور تغطي جميع محافظات مصر

الاستعلام عن مخالفات المرور في الاسكندرية.

الاستعلام عن مخالفات المرور في دمياط.

الاستعلام عن مخالفات المرور في الجيزة.

الاستعلام عن مخالفات المرور في البحيرة.

الاستعلام عن مخالفات المرور في الفيوم.

الاستعلام عن مخالفات المرور كفر الشيخ.

الاستعلام عن مخالفات المرور القليوبية.

الاستعلام عن مخالفات المرور بمدينة نصر.

الاستعلام عن مخالفات المرور في القاهرة.

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الاستعلام عن مخالفات المرور شبرا الخيمة.

الاستعلام عن مخالفات المرور 6 اكتوبر.

مخالفات المرور والعقوبات وفقاً للقوانين الجديدة في مصر 2019

قوانين المرور الجديدة في مصر 2019، قمت هيئة المرور بوزارة الداخلية بتغليظ العقوبات والغرمات على مخالفي قواعد المرور التي نصت عليها، وسوف يعطى كل سائق سيارة 30 نقطة بصورة مبدئية، وتخصم تلك النقاط على كل مخالفة مرورية مرتكبة، بحيث تكون لكل عقوبة عدد من النقاط تخصم على سائق المركبة على حسب مدى جسامة المخالفة والخطأ الذي أرتكبه سائق السيارة، وهي ستخصم بشكل تلقائي، وقامت وزارة الداخلية بتقسيم تلك العقوبات إلى خمسة شرائح.

الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم لوحة السيارة 2019

تعرف على الغرمات المالية وفقاً لقانون المرور الجديد 2019

نقدم لكل قرائنا الكرام الآن وبشكل حصري بيان مفسر لجميع الغرامات المالية التي تم فرضها من قبل هيئة المرور بوزارة الداخلية على كافة المخالفات المرورية التي تحدث في مصر.

غرامة مخالفة السير بمواد محظورة تتراوح من 200 إلى 5000 جنيه.

غرامة مخالفة التعدي على أحد رجال المرور تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

غرامة مخالفة ترك السيارة في منتصف الطريق وتعطيل المرور دون عطل تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه.

غرامة مخالفة رجل المرور تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه.

غرامة مخالفة تناول الخمور أثناء السير تتراوح من 100 إلى 3000 جنيه.

غرامة مخالفة تعطيل حركة السير عمداً تتراوح من 500 إلى 2000 جنيه.

غرامة مخالفة قيادة السيارة بدون فرامل تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

غرامة مخالفة تجاوز السرعة القانونية وكشفها بالرادار تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

غرامة مخالفة الفعل الفاضح في الطريق العام تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

غرامة مخالفة صدور دخان أسود منبعث من السيارة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

غرامة في حالة عدم وجود طفاية حريق تقدر بقيمة 300 جنيه.

غرامة في حالة ترك مصابين الحوادث تقدر بقيمة 300 جنيه.

غرامة في حالة السير برخصة منتهية تقدر بقيمة 1000جنيه.

غرامة مخالفة استعمال أجهزة لها علاقة بتأثير على الرادار تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

غرامة مخالفة عدم وجود الوحة المعدنية تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

تعرف على عدد النقاط التي يتم خصمها عند ارتكاب مخالفات المرور

في حالة السير بدون رخصة القيادة أو التسيير في حالة القيادة، يتم خصم نقطة واحده.

في حالة الوقوف بمكان ممنوع يتم خصم نقطة واحده من السائق.

في حالة عدم التزام السائق بمسافة الأمان أو تخطي التقاطعات والتقابل يتم خصم نقطة واحده.

في حالة عدم الإلتزام بقواعد المرور تخصم نقطة على واحده.

في حالة عدم وجود حقيبة إسعافات في السيارة يتم خصم نقطة.

في حالة تدخين أحد الأشخاص داخل الميكروباص يتم خصم نقطة على السائق.

في حالة عدم وجود جهاز إطفاء بالسيارة أو عند إنتهاء صلاحيتها يتم خصم نقطة.