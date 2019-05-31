لأول مرة.. "مرسيدس" صنع في روسيا

كتب: باسل الحلواني

يستعد مصنع مرسيدس، والذي يعد أحدث مصانع الشركة الألمانية في روسيا، لطرح مجموعة من سيارات الفئة E الجديدة.

ومن المنتظر أن يطلق المصنع فئات Е 200 و Е 200 4MATIC و Е 220 d 4Matic، على أن يتم طرح فئات أخرى، مثل GLE و GLC وGLS الرباعية الدفع المخصصة للطرق غير الممهدة.

وكان مصنع "مرسيدس" الروسي قد تم افتتاحه خلال شهر في أبريل الماضي، بطاقة

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إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة في العام.

وتحمل سيارات الفئة E، محركات بنزين مختلفة السعة، بعزم 194 و197 حصاناً، مرتبطة بنواقل حركة أوتوماتيكية، مكونة من 9 مراحل.

وخضعت السيارات التي سوف يتم طرحها قريباً في الأسواق، لسلسلة من اختبارات الأمان والمتانة وفقاً للمعايير الألمانية.