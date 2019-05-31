لأول مرة.. "مرسيدس" صنع في روسيا

كتب: باسل الحلواني
يستعد مصنع مرسيدس، والذي يعد أحدث مصانع الشركة الألمانية في روسيا، لطرح مجموعة من سيارات الفئة E الجديدة.
ومن المنتظر أن يطلق المصنع فئات Е 200 و Е 200 4MATIC و Е 220 d 4Matic، على أن يتم طرح فئات أخرى، مثل GLE و GLC وGLS الرباعية الدفع المخصصة للطرق غير الممهدة.
وكان مصنع "مرسيدس" الروسي قد تم افتتاحه خلال شهر في أبريل الماضي، بطاقة
وتحمل سيارات الفئة E، محركات بنزين مختلفة السعة، بعزم 194 و197 حصاناً، مرتبطة بنواقل حركة أوتوماتيكية، مكونة من 9 مراحل.
وخضعت السيارات التي سوف يتم طرحها قريباً في الأسواق، لسلسلة من اختبارات الأمان والمتانة وفقاً للمعايير الألمانية.
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