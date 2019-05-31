كاديلاك تكشف عن CT4-V و CT5-V موديلات 2020 بقوة 320 و355 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت كاديلاك الستار عن CT4-V و CT5-V موديلات 2020 الجديدة، والمتوقع طرحهم في الأسواق في بداية العام القادم، ونبدأ بـ CT4-V، والتي تتبع خطى CT5 و CT5-V بمقدمتها المألوفة وشبكة تهويتها البارزة، والمحاطة بمصابيح أمامية نحيفة وأخرى نهارية عمودية.

بالانتقال للخلف نلاحظ جناح خلفي صغير ونظام عادم رباعي، أما الداخلية فتحمل تشابهات كثيرة مع CT5، بخلاف مقود جلدي جديد وزخرفات معدنية إضافية.

وتأتي السيارة بمحرك توربو أربعة سلندر سعة 2.7 لتر بقوة 320 حصان وعزم دوران 500 نيوتن.متر، وهو تراجع هائل عن محرك ATS-V بستة سلندر توربو مزدوج سعة 3.6 لتر بقوة 464 حصان وعزم دوران 603 نيوتن.متر.

Advertisements

ننتقل لـ CT5-V الجديدة، والتي تحظى بقوة إضافية من محرك V6 توربو مزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران 311 نيوتن.متر، كلا المحركات متصلان بجير أوتوماتيكي 10 سرعات ونظام دفع أمامي، مع توفر دفع رباعي اختياري، وتشمل مواصفات الأداء الأخرى مكابح بريمبو في الأمام وقفل تفاضلي خلفي.

وستكشف كاديلاك عن المزيد من المواصفات في المستقبل عن هذين الموديلين ونسخ سلسلة V الأخرى فتابعونا للمزيد.