تويوتا سيينا 2020 تحصل على تحديثات محدودة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا سيينا على تحديثات محدودة لعام 2020، لتشمل إضافة حزمة “ظل الليل” الخارجية، والتي تضيف لمسات سوداء على شبكة التهوية ومقابض الأبواب وأغطية المرايا والأجنحة والشعارات مقابل 700 دولار إضافية (2600 ريال) على الموديل.

كما تأتي النسخة الجديدة بعجلات سوداء قياس 18 إنش في موديلات الدفع الرباعي و19 إنش للدفع الأمامي.. وبالانتقال للتحديثات الأخرى للمجال فتشمل شاشة عرض ملونة 4.2 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، والتي أصبحت قياسية في جميع النسخ.

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كما تحسن كتم الصوت في سيارات سيينا الجديدة، مع إضافة سونار يساعد على الركن الخلفي ونظام صوتي فاخر وسقف قمري منزلق لنسخ SE.

وتبقى سيينا 2020 كما هي بداخليتها الواسعة ومميزاتها العملية المتعددة، كما حافظت على محرك V6 المتصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات وحزمة واسعة من أنظمة سلامة تويوتا.