بقاء مرسيدس في الفورمولا 1 حتى 2025

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – بات مستقبل مرسيدس في الفورمولا 1 واضحاً بعد إعلان مدير فريق مرسيدس توتو وولف بقائهم في البطولة حتى عام 2025، وفقاً لكوري ديللو سبورت الأيطاليه.

مع أن أكثر الفرق غير موافقة على التغييرات التي ستطرأ على لوائح 2021، إلا أن الرئيس الجديد لمرسيدس دايلمر إيه جي قد قرر مستقبلهم بالفعل.

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هذا التأكيد يظهر أن مرسيدس لديها رأي قوي في تغيير اللوائح المتوقعة في عام 2021، وهذا قد يعني أيضاً إمكانية بقاء هاميلتون مع السهام الفضية وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية.

ووفقاً للمصدر أعلنت مرسيدس أيضاً عن إستمرار برنامج الفورمولا إي في المضي قدماَ، إلا أن خططهم بشأن لومان قد تضظر الى التراجع.