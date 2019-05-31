كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنتلي تعلن موعد الكشف عن فلاينج سبير الجديدة كليا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بنتلي عن موعد الكشف عن الجيل الثالث من فلاينج سبير، والذي سيكون في 11 يونيو من الشهر المقبل، وأرفقت فيديو يظهر اختبار السرعات المرتفعة للسيارة. و قالت بنتلي “ببساطة، شركتنا الرائدة عالمياً عازمة على خلق أفضل GT فاخرة بالعالم عند الكشف عن فلاينج سبير الجديدة كلياً خلال أسابيع”.

نستطيع من خلال مقطع الفيديو سماع صوت المحرك للمرة الأولى، على الرغم من عدم معرفتنا لنوع المحرك الذي تعتمد عليه فلاينج سبير، إلا أن التقارير تشير إلى كونها ستأتي بثلاث خيارات من المحركات.

ستتمتع فلاينج سبير بالثبات والمناورة على السرعات المرتفعة، كونها مزودة بنظام توجيه رباعي، حيث يقوم بتوجيه العجلات الخلفية في نفس اتجاه العجلات الأمامية ليساعد في ثبات السيارة ومرونة حركتها وتجاوزها على الطرقات، و في حالة ملاحظة انزلاق السيارة على الطريق، سيتم تفعيل نظام الدفع الرباعي لإرسال القوة إلى العجلات الأمامية أوتوماتيكياً لتحسين الاحتكاك، كونها ستسير على العجلات الخلفية في الوضعية العادية.