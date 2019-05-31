الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب بالانتقام إذا فرض جمارك على سياراتهم

الخليج ٣٦٥ نت – في تصعيد جديد لتداعيات الحرب التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، حذر وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا من فرض جمارك على واردات بلاده من السيارات الأوروبية.

جاء تحذير وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي، بعد تهديد ترامب مؤخراً للاتحاد الأوروبي واليابان بفرض رسوما جمركية إضافية يمكن أن تلحق ضررا بنمو الاقتصاد العالمي، في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري لقطاع السيارات خلال الستة شهور القادمة.

وفي تصريح صحفي لشيتفان-رادو أوبريا، وزير التجارة الروماني والرئيس الحالي لمجلس وزراء التجارة الأوروبيين، في بروكسل قال:” فكرة أن صادرات السيارات الأوروبية تمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، مرفوضة بشكل قاطع، وأن النزاع التجاري ينبغي أن يتم حله عبر اتفاقية تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في العام الماضي”.

وكان الاتفاق الذي تم في يوليو الماضي بين ترامب وجان كلود يونكر رئيس المفوضية، ينص على بدء الجانبان محادثات حول إلغاء الجمارك على البضائع الصناعية وعدم فرض رسوم جمركية جديدة بشكل مبدئي.

يذكر أن هدف الضغط الأمريكي على الاتحاد الأوروبي واليابان هو من أجل خفض واردات السيارات وقطع غيار السيارات الأجنبية، وفتح الأسواق للسيارات الأميركية بشكل أوسع.

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حيث أفادت التقارير إلى إن حصة شركات السيارات الأميركية في الولايات المتحدة انخفضت من 67% (10.5 مليون سيارة انتجت وبيعت داخل الولايات المتحدة) إلى 22% (3.7 مليون سيارة)، في الوقت نفسه ارتفع حجم الواردات بمقدار الضعف تقريبا (من 4.6 مليون إلى 8.3 مليون سيارة)، وهو ما رآه البيت الأبيض تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

وهدد وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات انتقامية وتدابير مضادة في حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على واردات السيارات.