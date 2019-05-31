كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على 10 ماركات من السيارات يريد أصحابها التخلص منها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع “أوتو ترايدر”، المتخصص في بيع السيارات، أن هناك ما لا يقل عن 24 علامة تجارية للسيارات دخلت نطاق الهيكلة منذ بداية العام الحالي 2017م، خاصة بعد رغبة العملاء في تقليل محروقات الوقود وتقليل الانبعاثات الحرارية، فاصبحوا يتخلصون من سياراتهم القديمة، وتحويلها إلى خردة، واستبدالها بسيارات جديدة، أو مستعملة ولكن من ماركات أخرى .

وقام الموقع باطلاق تطبيقًا خاصًا للسيارات المعاد هيكلتها(الخردة)، لمساعدة المتعاملين في سوق السيارات على تحديد أي صفقة أفضل بالنسبة لهم عند التخلص من سياراتهم القديمة، وبحسب احصائيات التطبيق الذي يستخدمه نحو 17 ألف مالك للسيارات، وجد أن هناك 10 ماركات من السيارات القديمة يريد أصحابها التخلص منها وهي :

1- فولكس فاجن

2- فورد فوكس

3- فكسهول استرا

4- فورد فيستا

5- فوكسهول كورسا

6- بي ام دبليو

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7- فولكس فاجن بولو

8- فورد موندي

9- هوندا سيفيك

10- فولكس فاجن باسات

وتعتبر “فوكسهول” الأولى في قائمة سيارات الخردة للموقع، في حين تشكل “فولكس فاجن” 17% من السيارات المعروضة، ولكن المخاوف بين مالكي السيارات إزاء قدرتهم على استبدال سياراتهم الألمانية المتقادمة، بسبب الغش التجاري في بعض السيارات الجديدة، لأنه طبقًا للاحصاء الذي شمل 17 الف سيارة، فإن 51% من السيارات المعروضة للاستبدال تعمل بالديزل، بينما لا تزيد نسبة السيارات التي تعمل بالبنزين على 49 بالمائة.

والغريب أن القائمة قد خلت من السيارة نيسان، ولا سيما بعد أعلان شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، سحب 1.21 مليون سيارة بعد أن تبين أنها لم تخضع للمعاينة طبقا للقواعد المطلوبة في السوق اليابانية، وقد تقوم الشركة بسحب حوالى 1. 21 مليون سيارة تم إنتاجها بين أكتوبر 2014 وسبتمبر 2017 ستخضع لمعاينة جديدة”، وفق “فرانس برس”.

ومن الجدير بالذكر أن أكثر المشاكل التي ظهرت في السيارات الحديثة إلكترونية، منها ما يتعلق بالنظام المعلوماتي وآخر يتعلق بالنظام الترفيهي أو انظمة السلامة، وهذا ما يدل على أن التوسع في اعتماد السيارة على الأنظمة الإلكترونية يؤدي إلى تفاقم المشاكل في السيارة، لذلك ينصح الخبراء بترشيدها حتى تقل تلك المشاكل .