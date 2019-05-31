“بالصور” أندر وأغلى السيارات الكلاسيكية الفاخرة تتألق على الأراضي الإيطالية

الخليج ٣٦٥ نت – على أطراف شواطئ بحيرة “كومو” الإيطالية الساحرة، يقام المعرض السنوي للسيارات النادرة في العالم في فيلا كونكورسو دي ليجانزا، يضم المعرض السيارات الرياضية الفائقة والسيارات الفخمة والأنيقة والكلاسيكية، ويتوافد عليه الزوار من كل بقاع العالم ليستمتعوا بالطبيعة الخلابة ومشاهدة هذه السيارات النادرة.
ووفقاً لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية، فإن المعرض الإيطالي الرائع يلقي رعاية مادية من مجموعة بي إم دبليو، وشركة A. Lange & Sohne الألمانية، ولقد قدمت الشركتين ما يقرب من 50 طرازا من أغلى وأندر السيارات في العالم مساهمة منهما لأحياء المعرض وإثرائه.
ويضم المعرض الإيطالي الفريد مجموعة من أندر السيارات الكلاسيكية الفاخرة، بعضها يعود تصنيعه إلى عام 1925، ومن ضمن معروضات المعرض المميز سيارة بنتلي موديل 1936، فيراري “بريلنتا”موديل 1960، أستون مارتن “فانتاج” موديل 1985، والسيارة الخاصة للأميرة “جريس كيلي” زوجة أمير موناكو الراحلة، والسيارة الـ بي إم دابليو الخاصة بالنجم الراحل إلفيس بريسلي.
وقالت الوكالة الأمريكية أنه لا توجد سيارة من ضمن السيارات المشاركة في المعرض تقل قيمتها عن 1 مليون دولار ( 3.75 مليون ريال)، في حين أن أغلى سيارة مشاركة بالمعرض هي بوجاتي La Voiture Noire الجديدة كليا التي تعتبر أغلى سيارة في العالم حاليا بتكلفة 12.5 مليون دولار (47 مليون ريال تقريباً).
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