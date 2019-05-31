“تقرير” اعلى 15 سيارة كهربائية مبيعا في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – لا تزال هيمنة الصانعة الأمريكية للسيارات الكهربائية تيسلا على سوق السيارات الكهربائية مستمرة، فبعد تحقيق موديل 3 أفضل المبيعات في العالم للسيارات الكهربائية فى عام 2018، حسب تقرير شركة JATO Dynamics لأبحاث صناعة السيارات، تفوقت أيضاً في مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الأول من عام 2019 حسب موقع “إنسايد إي في” الأمريكي.



حيث احتلت سيارات تيسلا قائمة أعلى مبيعات السيارات الكهربائية في العالم أوائل 2019، بل تفوقت مبيعات موديل 3 على مبيعات سيارات القطاع المتوسط التي تعمل بالوقود التقليدي، مثل بي إم دبليو الفئة الثالثة، ومرسيدس – سي كلاس وأودي إيه 4″ في قلب أوروبا.



واليوم سوف نقدم لكم هنا الأرقام الدقيقة لعدد مبيعات أبرز 15 طرازا كهربائيا من علامات السيارات المختلفة في العالم، حسب موقع “إنسايد إي في” الأمريكي، وهي كما يلي.

يأتي في المركز الأول للقائمة الأكثر مبيعاً للسيارات الكهربائية في أول 4 أشهر من 2019 طراز تيسلا موديل 3، حيث حقق نجاح هائل فاق جميع التوقعات، وبلغ مبيعاته 174,021 ألف سيارة.

جاء في المركز الثاني السيارة الكهربائية “فولت” من شيفروليه، والتي حققت نسبة مبيعات بمعدل 154,743 ألف سيارة، تبعها في المركز الثالث طراز آخر تابع لشركة تسلا، وهو موديل S، الذي حقق مبيعات 148,342 ألف سيارة.

أما المركز الرابع في القائمة جاء به سيارة نيسان طراز “ليف”، الذي حقق مبيعات 133,159 ألف سيارة، ثم جاء في المركز الخامس أحد سيارات شركة تويوتا الكهربائية وهي “بريوس برايم”، وحققت مبيعات بلغت 98,845 ألف سيارة.

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وفي المركز السادس جاء أحد طرازات تيسلا الأخرى وهو طراز موديل X، التي حققت مبيعات 70,752 ألف سيارة، وفي المركز السابع طراز “فيوجن إينرجي” من شركة فورد، والتي حققت مبيعات 63,359 ألف سيارة.

وتفوق طراز آخر من شيفروليه بالمركز الثامن وهي السيارة الكهربائية بولت، والتي حققت مبيعات 47,121 ألف سيارة، وجاء في المركز التاسع طراز “سي ماكس إينرجي” من فورد، والتي حققت مبيعات 42,231 ألف سيارة.

أما المركز العاشر فقد ظهر به أخيراً أحد سيارات بي إم دبليو وهو طراز i3 الكهربائي الصغير، وقد حققت مبيعات 38,429 ألف سيارة، وفي المركز الحادي عشر جاء طراز 500e الكهربائي من فيات، والتي حققت مبيعات 26,808 ألف سيارة.

وجاء في المركز الثاني عشر جاء طراز “كليرتي” من هوندا والتي حققت مبيعات 24,202 ألف سيارة، وفي المركز الثالث عشر طراز بي إم دبليو X5 التي حققت مبيعات 16,814 ألف سيارة.

وفي المركز الرابع عشر جاء طراز “إي جولف” وهو النسخة الكهربائية من طراز فولكس فاجن الشهير “جولف”، وقد حققت مبيعات 14,677 ألف سيارة.وفي المركز الخامس عشر والأخير، جاء طراز بي إم دبليو 530 e التي حققت أقل مبيعات بالقائمة تصل لـ 14,078 ألف سيارة.