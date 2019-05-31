كيا تكشف عن داخلية سيارتها SUV الصغيرة الجديدة كلياً

بمقصورة تتميز بأشكال واسعة وتفاصيل تقنية متطورة

تستهدف المقصورة تلبية إحتياجات المشترين الشبان المتعلقة بالتكنولوجيا وسهولة الإستخدام إلى جانب التصميم الجرئ

مزودة بمجموعة من التقنيات الراقية بما في ذلك نظام معلومات وترفيه عالي التقنية بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة وإضاءة مريحة للمزاج وممتعة.

وسوف يتم طرح هذا الموديل الجديد في وقت لاحق من هذا العام 2019م، يلي ذلك طرحها في بقية أنحاء العالم.

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا موتورز اليوم عن رسومات التصميم الداخلي لمقصورة سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” الصغيرة الجديدة كلياً، التي تتميز بتصميمات جريئة تركز على أقصى درجات سهولة الاستخدام. ومن المقرر طرحها خلال هذا الصيف.

إن وجود الأشكال الواسعة والفنية المزينة بمواد عالية الجودة في جميع أنحاء المقصورة تشيع أجواء شبابية في السيارة تتميز بالفخامة، إلى جانب تفاصيل التصميم الأنيقة، مثل المعالم المعدنية البارزة في فتحات التهوية ولوحة القيادة الواسعة والمتكاملة على نحو متناسق، كما تركز المقصورة أيضًا على التكنولوجيا، الأمر الذي يخلق جواً عصريًا يجذب المشترين الشباب المغرمين بالتقنيات الذكية، كما يضفي شريط الإمساك الموجود على جانب الراكب في الكونسول الأوسط لمسة رياضية للسيارة.

ويوجد في وسط الطبلون نظام جديد للتنقل بين المعلومات مزود بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة يوفر وصولاً سلسًا إلى مجموعة من المزايا والخصائص، إضافة إلى أن الكونسول الأوسط الذي يدعم خاصية اللمس ويتميز بسهولة الاستعمال يتيح إمكانية إستخدام بعض المزايا المحددة – مثل التهوية وتكييف الهواء – وإمكانية ضبطها وتعديلها بسهولة وأمان بحركة إصبع، كما إن تقنية الصوت والإضاءة المريحة للمزاج من شركة كيا يمكنها أن تغيير الإضاءة المحيطة في المقصورة لتناسب تفضيلات الركاب.

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ولقد علق السيد/ بيونغ تشول جوه، رئيس إدارة التصميم في شركة كيا موتورز قائلاً : “لقد بذلنا كل الجهود لتصميم مقصورة لا مثيل لها في فئة سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” الصغيرة، سعياً نحو خلق إحساس أكبر بالعمق والثراء في التصميم، وإعتماداً على ذلك سوف يمنح أحدث موديل لدينا من هذه الفئة المزيد من المتعة والرضا لعملائنا إضافة إلى التصميم الداخلي الفائق الجودة الذي يتميز بوجود تفاصيل دقيقة ومتطورة في غاية الروعة. ”

إن شركة كيا موتورز، بإضافة سيارة دفع رباعي “إس يو في” صغيرة عالمية جديدة إلى تشكيلة منتجاتها، تكون قد وسعت من تشكيلة سيارات الدفع الرباعي المتعددة الإستخدام الخاصة بها لتلبية احتياجات العملاء في كل منطقة، إلى جانب تميز الموديل الجديد بوجود مساحات وإمكانيات سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” التقليدية في حزمة مدمجة، وسوف يتم طرح هذا الموديل الجديد من سيارات الدفع الرباعي الصغيرة للبيع في كوريا خلال النصف الثاني من هذا العام 2019م، ثم في بقية أنحاء العالم بعد فترة وجيزة.