كيا تطور نظام تنقية هواء ذكي للسيارات.. تعرف على فوائده

إن نظام تنقية الهواء الذكي ( Smart Air Purification ) يعمل على مراقبة وتحسين جودة الهواء داخل السيارة

يمكن للركاب التحقق من المعلومات عن جودة الهواء الداخلي في الوقت الآني المباشر من خلال نظام الصوت والفيديو والملاحة ( AVN ) الموجود في السيارة

كما تعمل مستشعرات الجسيمات الدقيقة المبتكرة المعتمدة على الليزر على ضمان متانة وموثوقية النظام

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة كيا موتورز بتطوير “نظام تنقية الهواء الذكي” الذي يراقب جودة الهواء الداخلي لتصفية وتنقية الهواء داخل السيارة تلقائيًا، والذي إعتمد على الجهود والأعمال السابقة للمجموعة لتحسين جودة الهواء داخل السيارة من خلال إدخال نظام جديد يراقب باستمرار جودة الهواء الداخلي حتى يحقق حالة الجودة “ممتازة”.

وبالإضافة إلى ابتكارات التصفية والتنقية المتقدمة، يمكن لهذه التقنية إزالة الجزيئات الدقيقة قبل دخول الركاب إلى السيارة وتنقية هواء المقصورة طوال الرحلة، كما تستجيب هذه التقنية الجديدة، والتي ينظر في إستخدامها في سيارات الشركة المستقبلية، إلى المخاوف المتزايدة بشأن التأثير الصحي للجزيئات والجسيمات الدقيقة، وخاصة في المناطق الحضرية المزدحمة للغاية.

لا تعمل أنظمة تنقية الهواء التقليدية إلا لفترة محددة عندما يتم تنشيطها، وتتوقف عن العمل بعد وقت محدد بغض النظر عن جودة الهواء السائد في المقصورة، ومع ذلك، فإن نظام تنقية الهواء الذكي الجديد يراقب باستمرار جودة هواء السيارة، وينشط وظيفة التنقية إذا انخفضت جودة الهواء إلى مستوى “مقبول”، ثم يحافظ على عملية التنظيف حتى تتحسن جودة الهواء إلى مستوى “ممتاز”، حتى إذا كانت جودة الهواء الخارجي عند مستوى “ضعيف”، يمكن لنظام تنقية الهواء تحسين جودته وتحقيق مستوى “ممتاز” بشكل فوري تقريبًا.

يمكن للركاب مراقبة مستويات جودة الهواء داخل السيارة من خلال شاشة الملاحة السمعية-البصرية (AVN) في السيارة، مع عرض رقمي بصري مقاس 16 بار لنوعية الهواء وتقلبه في الوقت الآني المباشر، كما يتم تصنيف ذلك وفقًا لمعايير شركة كوريا البيئية، والتي تصنف جودة الهواء وفقاً لأربعة مستويات استنادًا إلى وجود المواد الدقيقة والملوثات به وهي جودة: ممتازة وجيدة ووسط وضعيفة.

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وقال السيد/يونغ سوك شين، رئيس فريق التصميم الهندسي للإنظمة الداخلية والخارجية، “إن تمكين عملائنا من تنفس الهواء الأكثر نقاءاً ونظافة، حتى في المناطق شديدة التلوث، هو دليل على الجهود التي تبذلها الشركة لرعاية عملائها والإهتمام بهم”. وأضاف:”هذا الابتكار هو مجرد واحد من العديد من المشاريع التي تعمل عليها الشركة لتوفير أفضل البيئات داخل السيارة لعملائنا.”

ولقد قامت شركة كيا موتورز بتصميم أجهزة إستشعار متكاملة تعتمد على الليزر لضمان متانة وموثوقية النظام، حيث أن أجهزة الاستشعار العادية عرضة لمشاكل الموثوقية حيث يمكن للجسيمات الدقيقة أن تبني تدريجيا على عدسة القياس، وبالتالي فإن هذا التصميم القائم على الليزر المبتكر من قِبل فريق الدراسات والبحوث بالشركة يتجنب هذه المشكلة، علاوة على ذلك، يضمن الاختبار الدقيق لنوعية الهواء المحافظة على الوظائف الكاملة لمحركات ومروحة أجهزة تنقية الهواء في كل من البيئات شديدة الحرارة والبرودة.

إن النظام الداخلي الجديد لتنقية الهواء مزود بمرشحات متطورة لتصفية الهواء عالية الأداء الأمر الذي يحسن معدل جمع الجسيمات الدقيقة من 94 ٪ إلى 99 ٪، علاوة على ذلك، يتميز نظام الترشيح الجديد بوظيفة إزالة الرائحة بإستخدام الفحم ويمكنه إغلاق نوافذ السيارة تلقائيًا للمساعدة في عملية التطهير.