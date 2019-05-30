«جمارك ترامب» على واردات السيارات تشعل أزمة جديدة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

طفت على السطح مجدداً أزمة صادرات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حذر وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مغبة فرض بلاده رسوماً جمركية على واردات السيارات الأوروبية، بداعي ما تمثله من خطورة على الأمن القومي.

فعقب اجتماع طارئ لمجلس وزراء التجارة الأوروبيين، أصدر المجلس بياناً رفض فيه بشكل قاطع فكرة أن صادرات السيارات الأوروبية تمثل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة، مؤكداً أن «النزاع التجاري ينبغي أن يتم حله عبر اتفاقية تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في العام الماضي».

وينص الاتفاق الذي تم في «يوليو»، الماضي بين الرئيس ترامب وجان كلود يونكر، رئيس المفوضية، على أن يبدأ الجانبان محادثات حول إلغاء الجمارك على البضائع الصناعية وعدم فرض عقوبات جمركية جديدة بشكل مبدئي.

ورغم ما كشفه البيان الصادرعن استعداد الجانب الأوروبي، في الوقت الراهن لبدء مفاوضات جديدة، إلا أنه على ما يبدو أن الولايات المتحدة، ليست متعجلة بنفس القدر لإجراء هذه

المفاوضات المصيرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مؤخراً عن تأجيل القرار الخاص بفرض عقوبات جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية لمدة 180 يوماً، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن بلاده تنظر إلى الواردات بوصفها خطراً على الأمن القومي وبالتالي فهي منفتحة على فرض رسوم جمركية خاصة.

ويتوقع الخبراء والمحللون، أنه في حال اتخاذ الرئيس الأمريكي، قراراً بفرض هذه الجمارك، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بإجراءات انتقامية سريعة، من شأنها أن تفجر أزمة تجارية كبيرة بين الجانبين.

Advertisements

وترى شركات السيارات العالمية من أن جمارك «ترامب» من شأنها أن تؤدى إلى الاستغناء عن آلاف العاملين فى صناعة السيارات ومكوناتها، ورفع الأسعار، كما تهدد استثمارات الشركات فى السيارات الكهربائية وذاتية القيادة والتى تعمل بالطاقة المتجددة.

وكان مكتب الإحصاء الأمريكى، قد أكد أن حصة الشركات المحلية فى سوق السيارات هبطت من أكثر

من 67% أو ما يعادل 10.5 مليون وحدة فى عام 1985، إلى حوالى 22% أو ما يعادل 3.7 مليون وحدة تم إنتاجها وبيعها فى الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضى.

في الوقت الذي كشفت فيه وزارة التجارة الأمريكية، أن واردات السيارات الأجنبية التى تتدفق على السوق الأمريكية زادت بأكثر من 80% خلال الـ 33 سنة الماضية من حوالى 4.6 مليون وحدة عام 1985 إلى أكثر من 8.3 مليون وحدة فى عام 2018.

في المقابل أعلنت العديد من شركات تصنيع السيارات العاملة في السوق المحلية الأمريكية، عن تعزيز استثماراتها فى السوق الأمريكية لتفادى عواقب الأزمة، حيث أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية، عن نيتها استثمار 1.2 مليار دولار إضافى للتوسع فى الإنتاج فى مصانعها فى ولايتى ميتشيجان وإيلينوى وتوفير فرص عمل، مؤكدة أنها استثمرت 2.95 مليار دولار فى تصنيع سيارات فى ولايتى كنتاكى وميتشيجان.

كما أعلنت مجموعة «FCA»، استثمار 4.5 مليار دولار فى مصانع إنتاج فى ولاية ميتشيجان لإنتاج المزيد من الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الأغراض وتوفير حوالى 6 آلاف و500 فرصة عمل، فيما كشفت مجموعة «فولكس فاجن»، الألمانية، عن استثمار 800 مليون دولار فى إنتاج الجيل الجديد من السيارات الكهربائية بمصنعها بولاية تينيسى والذى سيطرح أول إنتاجه من السيارات الكهربائية عام 2022.