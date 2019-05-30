كواليس صفقة اندماج «رينو» و«فيات» لإقامة ثالث أكبر شركة سيارات فى العالم

يبدو أن الأيام القادمة سوف تحمل العديد من المفاجآت فى قطاع السيارات، خاصةً بعد اتجاه العديد من الشركات للدخول فى تحالفات بهدف خلق كيانات كبرى، تكون لديها القدرة على المنافسة بقوة.

ولعل آخر ما تردد فى هذا الشأن، هو ما كشفت عنه مجموعة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية «فيات كرايسلر أوتوموبيلز»، بعدما اقترحت الاندماج مع منافستها الفرنسية

«رينو» فى صفقة ستؤدى إلى إقامة ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم.

ويتضمن مقترح الصفقة، دمج أنشطة الشركتين فى إطار شركة قابضة مسجلة فى هولندا، لكنها لن تتضمن غلق لأى مصانع، ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدراة شركة «رينو» ، مساء اليوم لمناقشة الاقتراح.

وتأتى هذه المحادثات فى الوقت الذى تواجه فيه شركات صناعة السيارات فى مختلف أنحاء العالم ضغوطاً متزايدة من أجل زيادة الإنفاق على تطوير تقنيات جديدة والتكيف مع اتجاهات جديدة مثل خدمات النقل الذكى التى تقلل رغبة العملاء فى امتلاك سيارات خاصة.

وبحسب الخبراء، فإن اندماج «فيات» و«رينو»، من المنتظر أن يحقق خفضاً فى نفقات الكيان الجديد بأكثر من 5 مليارات يورو (5.6 مليار دولار) نتيجة تحسن الأداء فى مجالات مثل القدرة الشرائية للكيان الجديد.