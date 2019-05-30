بنتلي مولينر ستقدم سيارة وحيدة من نوعها بسعر 4.7 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – بالنسبة للأثرياء وعاشقي السيارات الفاخرة، كلما ازاد سعر السيارة كلما دل ذلك على خصوصيتها وتفردها، لتصبح علامة على ثرائهم واختلافهم عن الآخرين، وضمن مجال بنتلي، يتخصص قسم مولينر بتطوير إصدارات خاصة باهظة الثمن تستهدف هؤلاء.

وستأخذ مولينر خطوة أخرى للأمام مع إعلان رئيس تصميم بنتلي، ستيفان سيلاف، عن تقديم إصدار خاص أغلى بمراحل من موديلات الشركة القياسية، بسعر يبدأ من 1.26 مليون دولار (4.7 مليون ريال)، وإن كنا لا نعلم بعد الموديل الذي سيعتمد عليه هذا الإصدار الجديد.

وصرح سيلاف: “عملاؤنا طلبونا منا سيارة بنتلي شخصية جداً، وكأنها وحيدة من نوعها أو ضمن سلسلة حصرية من 10 نسخ، وهذه السيارة القادمة هي إجابتنا لهم”.

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وأشارت تقارير أن السيارة الأكثر فخامة ستمثل عودة لأصول بنتلي، ما يعني تقديمها في الغالب بمحرك بترولي عوضاً عن مولد طاقة هجين، ولكن أي تفاصيل أخرى تظل غامضة وغير معروفة لنا حالياً.

بنتلي بنتايجا إصدار اللؤلؤ الاماراتي: