كاديلاك الجميح تعايد عملائها بعروض حصرية وحلول تمويلية مميزة

الخليج ٣٦٥ نت – عايدت شركة الجميح للسيارات الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في المملكة العربية السعودية، عشاق سيارات كاديلاك بطريقتها الخاصة، وذلك من خلال الحملة التي أطلقتها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتشمل هذه الحملة تحت مظلتها مجموعة من العروض الحصرية على موديلات مختارة لعام 2019 لعملائها في المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وبالرغم من العروض الغير مسبوقة على أسعار سيارات كاديلاك، الا ان الجميح حرصت من خلال هذه الحملة على تسهيل فرصة تملك سيارات كاديلاك، وذلك بتقديم تسهيلات وحلول تمويلية مختلفة لعملائها. منها برنامج 50٪ / 50٪، الذي يمكن العميل من سداد قيمة السيارة عن طريق دفعتين، دفعة أولى نصف قيمة السيارة عند الشراء ودفعة ثانية بعد عامين، مع 0٪ مرابحة. أو تمويل بدون دفعة أولى مع معدلات ربح منخفضة، خاضعة لشروط وأحكام المؤسسات التمويلية المشاركة. كما تشمل هذه العروض ضمان ممتد لمدة 5 سنوات مفتوح الكيلومترات (شاملة ضمان الشركة المصنعة) وبرنامج صيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم (أيهما يسبق)، ليتمتع العملاء بالطمأنينة وراحة البال طوال فترة ملكيتهم لسيارات كاديلاك.

وتبدأ هذه العروض الرمضانية الخاصة مع سيارة السيدان الرائدة كاديلاك CT6 ذات التصميم الجريء التي ظهرت في المنطقة للمرة الأولى في معرض إكسس الدولي للسيارات الفاخرة “EXCS”الذي أقيم في جدة. حيث ستتوفر كاديلاك CT6 2019 بسعر 189,900 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لفئة Premium Luxury، وفئات اخرى مختارة. وتتميز سيارة CT6 بمحرك V6 سعة 3.6 لتر يولد قوة قدرها 335 حصانًا ونظام نقل حركة أوتوماتيكي قياسي بعشر سرعات يجمع بين الأداء السلس والاستجابة الديناميكية، ويمتاز هذا الطراز بواحد من أكثر هياكل السيارات تطورًا في القطاع.

ومع العروض الرمضانية لهذا العام يمكن للعملاء الاستمتاع بأعلى مستويات الجودة ودقة التفاصيل والتقنية وقوة الأداء التي تقدمها كاديلاك إسكاليد 2019 من خلال الاستفادة من برنامج التمويل (50% / 50%) بدون مرابحة عند اختيار السداد لمدة عامين ودفع نصف المبلغ كدفعة أولى 165,000 ريال سعودي. وتمتاز إسكاليد بكفاءة عالية باستهلاك الوقود ومحرك V8 سعة 6.2 ليتر بقوة 420 حصان متّصل بناقل حركة ذكي أوتوماتيكي من 10 سرعات. بالإضافة الى فخامة ورحابة المقصورة الداخلية التي تتسع لـ 8 ركاب.

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وستتوفر سيارة الكروس أوفر كاديلاك XT5 2019 فئة Standard، بسعر خاص 149,999 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. وتقدم XT5 للعملاء القيمة الحقيقية لاستثمارهم من خلال محرك 6 سلندر بسعة 3.6 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات وقوة حصانيه تصل الى 310 حصان. والأهم من ذلك، فخامة ورحابة مقصورتها التي تضم مجموعة متميّزة من التقنيات التي تساعد السائق على البقاء متواصلاً ومتنبّهاً لما حوله.

وبهذه المناسبة بارك الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي للعمليات والتشغيل في شركة الجميح للسيارات، للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والذي أكد بأن شركة الجميح للسيارات تحرص سنويا على أن تعايد عملائها بعروضها الرمضانية.

وأضاف الشيخ وليد قائلا “ان الحفاظ على مستوى رضاء العملاء أمر مهم جداً بالنسبة لنا، نحن نؤمن بأن تملك سيارة فارهة مثل كاديلاك يجب أن يكون أكثر سلاسة لعملائنا، لذا حرصنا على تقديم عروض مميزه وأسعار تنافسية، مع وتوفير حلول تمويلية مختلفة وباقة ضمان وصيانة تضمن لعملائنا راحة البال”.