نيسان: هذا رأينا في اندماج رينو مع فيات كرايسلر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت نيسان أنها لا ترى أي جوانب سلبية كبيرة في الاندماج المقترح بين فيات كرايسلر ورينو.. وأشار تقرير من رويترز أن كبار تنفيذيي نيسان ورينو وميتسوبيشي اجتمعوا في المقرات الرئيسية لنيسان في اليابان هذا الأسبوع لمناقشة الأمر.

وصرح المدير التنفيذي لنيسان، هيروتو سايكاوا: “بشكل عام، لا نرى أي جانب سلبي بشكل خاص”، وقد أشارت مصادر أن نيسان لم تكن على علم بمحادثات الاندماج بين رينو وفيات كرايسلر.

ويُذكر أن رينو حاولت أكثر من مرة الاندماج مع نيسان على مدار العشرين عاماً الماضية لتحالفهم ولكن نيسان رفضت الأمر، ولطالما عانى التحالف من توترات داخلية بفعل اختلال موازين السيطرة داخله، مع امتلاك نيسان لـ 15% فقط من أسهم رينو، ويتساؤل البعض حالياً: ما الدور الذي ستلعبه نيسان في حالة اندماج رينو وفيات كرايسلر، وهل هذه هي نهاية التحالف؟

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بالنسبة لميتسوبيشي، والتي انضمت للتحالف مؤخراً في 2016، فقد صرح رئيس مجلس إدارتها، اوسامو ماسوكو، أنه تم إعلامه باقتراح الاندماج مباشرة من رينو يوم الأربعاء، أي بعد يومين من ذيوع الخبر.

وقد صرح جون إلكان رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر (كرايسلر-جيب-دودج-رام-فيات-مازيراتي-الفاروميو)، مؤخراً أن الاندماج مع رينو سيثمر عن فوائد لجميع الأطراف الداخلة في التحالف، مرحباً بنيسان وميتسوبيشي كـ “شركاء محترمين ذي قيمة”.