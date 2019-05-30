نيسان تعلن نقل مقر انفينيتي من الصين لليابان

الخليج ٣٦٥ نت – عقب إعلانها عن الانسحاب من أوروبا الغربية في 2020، تستمر انفينيتي في مواجهة تحديات حقيقية، مع إعلان نيسان عن عودة المقرات الرئيسية للعلامة الفاخرة من هونج كونج إلى اليابان.

وقد استهدفت خطوة وضع المقرات الرئيسية لانفينيتي في هونج كونح في 2012 فهم السوق الصيني بشكل أعمق وتطوير هوية العلامة الفريدة من نوعها، ويوظف مكتب هونج كونج للشركة 180 عامل حالياً.

وصرحت الشركة: “الخطوة الحالية بالعودة لليابان تستهدف توثيق التعاون مع الشركة الأم نيسان، خاصة مع توجه انفينيتي لكهربة موديلاتها على مدار الثلاثة أعوام القادمة”.

وأكدت نيسان أن انفينيتي ستظل مستقلة في عملياتها وهويتها الفاخرة المميزة، مع تحسين كفاءة العمل والجهود في نفس الوقت عبر مشاركة التقنبات والمنصات مع نيسان”.