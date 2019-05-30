كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوبر تعلن مفاجآة صادمة للمستخدمين بشأن تراجع التقييم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خدمة النقل التشاركي أوبر عن عزمها إلغاء تفعيل حساب الزبائن الركاب في حال انخفض تقييمهم عن المعدل الوسطي.

وطوال السنوات الماضية كان السائقين الذين يحصلون على تقييم أقل من المعدل الوسطي يعانون من إلغاء تفعيل حساباتهم وعدم قدرتهم على إعادة استخدام الخدمة وتوصيل المزيد من الركاب.

والكثير من الركاب لا يعلمون أن بإمكان السائقيين تقييمهم! وبالتالي مع انخفاض معدل تقييمات الراكب تحت المعدل الوسطي، لن يستطيع استخدام التطبيق مجدداً. وتهدف أوبر من هذا الإجراء – إضافة للعدالة – أن تحسن مستوى السلوك والأمان أثناء الرحلات. فمثلاً الراكب الذي يترك فضلات في السيارة، أو يطلب من السائق القيادة بسرعة تفوق الحدود القصوى، يجب أن يتم تقييمه بمعدل منخفض من قبل السائق وبالتالي مع تكرار هذه الممارسات الخاطئة يتراجع تقييمه العام وتحرمه أوبر من استخدام التطبيق.

Advertisements

الجدير بالذكر أن نظام التقييمات في أوبر يعطي رقم وسطي دائماً للطرفين، ولا يمكن لأي سائق أن يعرف تقييم راكب معين له، وبالعكس لا يمكن لأي راكب أن يعرف تقييم سائق معين عنه.

وسبق أن تسربت مستندات كشفت أن معدل 4.6 هو الحد الفاصل الذي يجب أن لا يتجاوزه تقييم السائق حتى لا يواجه إلغاء التفعيل، وتبقى هذه تسريبات غير معلنة وغير رسمية.

وكانت أوبر قد أتاحت قبل عامين ميزة تتيح للسائقين ترك تعليق إضافي حول سلوك الراكب أثناء الرحلة، وعرضت مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها، ولو حصل نفس الراكب على نفس التعليق مرتين خلال شهر فإنه سيعرض له إشعار خاص ضمن التطبيق لإعلامه.