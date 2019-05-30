خرائط قوقل تبدأ كشف أماكن ساهر وحدود السرعة على طرقات المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن تطبيق خرائط قوقل يعد واحد من أهم البرامج المستخدمة في حياة أغلب السائقين حول العالم بفضل قدرته على استخدام بيانات المستخدمين لمعرفة أي الطرق أقل ازدحاماً، بجانب عدة مميزات أخرى تتضمن دعمه للملاحة عبر التنبيهات الصوتية بل حتى عرض السرعة القصوى على الطريق الذي يتم السير خلاله، إلا أنه الميزة الأحدث في هذا التطبيق الرائع هو السماح للسائقين مستقبلاً برؤية أماكن الرادارات وكاميرات مراقبة السرعة على الطريق.

بعد أن بدأت خرائط قوقل في إتاحة هذه الخدمة أولاً بدول محدودة، توسعت الخدمة مؤخراً وبدأت تظهر لبعض المستخدمين تدريجياً في عدة دول عربية تبدأ مع المملكة العربية السعودية، وتتضمن أيضاً كل من الأردن والكويت والمغرب وعمان وقطر وتونس.

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لن تصل الميزة الجديدة في التطبيق سوى لعدد قليل من المستخدمين في البداية بفترة تجريبية، وذلك قبل أن يتم نشرها أكثر لكافة مستخدمي التطبيق بمرور الوقت، وذلك لكل من هواتف أندرويد وآيفون بالوقت ذاته.

هذا وسوف تعمل الميزة من خلال قيام تطبيق خرائط قوقل بعرض أيقونة صغيرة تظهر رمز الكاميرا على الطرق المختلفة، فيما سيتم إظهار الحد الأقصى للسرعة بالزاوية السفلى من الشاشة كي يعرف السائق أنه عليه ألا يتعدى السرعة الظاهرة لتفادي الحصول على مخالفة أو غرامة للقيادة على سرعة عالية غير قانونية.