“بالصور” تصفية سيارات وكالة بنتلي الغسان.. والشركة تطالب فولكس واجن بتعويض مليار ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الأعوام الماضية، لم تسلم سمعة فولكس واجن من الفضائح المتتالية المتعلقة بخداعها لأجهزة قياس انبعاثات الديزل في سياراتها العاملة بهذه المحركات بغرض تفادي قوانين حماية البيئة، ولكن هذه المرة يبدو أن الفضيحة عربية.

يأتي ذلك بعد قيام الشيخ غسان عبد الرحمن السليمان بالتوجه إلى المحكمة التجارية في جدة بالمملكة العربية السعودية بغرض رفع دعوى قضائية على شركة فولكس واجن بسبب مساهمتها في تحقيق خسارة كبيرة لشركته، مطالباً بتعويض لا تقل قيمته عن مليار ريال، قائلاً أن المجموعة الألمانية فضت شراكتها مع مؤسسة غسان السليمان للسيارات المملوكة للشيخ غسان، بعد أن وجدت عرض منافس أفضل، وهو ما يخالف أحد قوانين التنافس التجاري السعودي، فيما لم يعلق المتحدث الرسمي باسم فولكس واجن في المانيا على الدعوى، مكتفياً بالقول أن الشركة لم تحصل على أي شكوى من شركاء مبيعاتها بالسعودية.

وهو ما يأتي في الوقت الذي تشير فيه اتفاقية الشراكة بين مؤسسة غسان السليمان للسيارات وكيل بنتلي ولامبورجيني، وبين مجموعة فولكس واجن، إلى أنه يتوجب موافقة علامة بنتلي الفاخرة التابعة لفولكس واجن قبل دخول شركاء جدد على هيئة وكلاء بالسعودية، ولكن المجموعة الألمانية لم تلتزم بذلك، حيث تشير التقارير لكونها قد أنهت عقدها مع الشيخ غسان بعد ملاحظتها عدم تحقيق مبيعات مُرضية.

أدى ذلك إلى إعلان لجنة الإفلاس في المملكة في 2019 عن إفلاس مؤسسة غسان عبد الرحمن السليمان التي كانت تعد وكيلاً لعلامات سيارات لامبورجيني وبنتلي وانفينيتي الفاخرة، حيث بدأت تصفية ممتلكات الشركة بالمملكة المكونة من 91 سيارة فارهة تتضمن 82 سيارة بنتلي و6 سيارات ماكلارين وسيارة رنج روفر، فيما تشير التقرير لنقل الشيخ غسان أنشطته التجارية لفرنسا كي يبيع سيارات لامبورجيني هناك

هذا وقد أعلن أمين التصفية مازن بن محمد بن إبراهيم بترجي، عن السماح بمعاينة سيارات التصفية معاينة بالمعرض التابع له في شارع سلطان بن سلمان من يوم السبت الماضي وحتى يوم 20 يونيو بالشهر المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً يومياً، على أن يتوقف المعرض عن قبول عروض الشراء التي تستلزم شيك مقدم بقيمة 20% من السعر المقترح لأي سيارة بحلول يوم 20 يونيو، ومن المهم أن تكون الشيكات المصدقة مقدمة باسم مؤسسة غسان عبدالرحمن حمد السليمان حساب تصفية، فيما يمكن بالأسفل رؤية القائمة الكاملة للسيارات المتاحة.

سيارات بنتلي الجديدة

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سيارات بنتلي المستعملة

سيارات ماكلارين الجديدة وسيارات لامبورجيني وماكلارين ورنج روفر المستعملة

صور السيارات المتاحة