رسمياً: تدشين بنتلي فلاينج سبير الجديدة كليا في 11 يونيو

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بنتلي أن الجيل الثالث من فلاينج سبير سيتم الكشف عنه يوم الثلاثاء، 11 يونيو، وللتمهيد للحدث الهام، كشفت الشركة عن فيديو لاختبار سرعات مرتفعة.

ويسمح لنا الفيديو بسماع صوت محرك السيارة للمرة الأولى، وإن كنا لا نعلم بالضبط أي محرك تعتمد عليه هذه النسخة بالتحديد، وقد أشارت تقارير إلى أن فلاينج سبير الجديدة ستتوفر بثلاث مولدات طاقة مختلفة على الأقل.

كما أنها ستكون أول موديل بنتلي على الإطلاق يحصل على نظام “توجيه رباعي”، والذي سيحسن من الثبات والمناورة في السرعات المرتفعة، حيث سيقوم النظام بتوجيه العجلات الخلفية في نفس اتجاه العجلات الأمامية للمساعدة في تغيير حارات الطريق وتعدى السيارات الأخرى.

وسيتم إرسال القوة للعجلات الخلفية فقط في حالات القيادة العادية، ولكن في حالة ملاحظة انزلاق الطريق، سيتم تفعيل نظام الدفع الرباعي لإرسال القوة إلى العجلات الأمامية أوتوماتيكياً لتحسين الاحتكاك.

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وصرحت بنتلي: “ببساطة، شركتنا الرائدة عالمياً عازمة على خلق أفضل سيدان جراند تورينج فاخرة بالعالم عند الكشف عن فلاينج سبير الجديدة كلياً خلال أسابيع”.