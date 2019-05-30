“40 صورة” لكزس RX 2020 المحدثة تحصل على تصميم وتقنيات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تم مؤخراً تدشين لكزس RX المحدثة 2020 مع مجموعة من التغييرات الملحوظة بالتصميم والخصائص والتقنيات الخاصة بها.

يأتي فيس ليفت لكزس RX 2020 بداية بالواجهة الأمامية التي أصبح أكثر بساطة عبر المصابيح الأنحف وأضواء الضباب الجديدة المدمجة بأسفل المصد الأمامي مع الإبقاء على الشبك كما هو، بينما نرى بالخلف تغييرات أقل تتضمن عواكس مختلفة ومصابيح خلفية أكثر حدة بجانب عجلات 18 و20 إنش جديدة بجانب خيارات ألوان جديدة تتضمن الأخضر والبيج.

تظهر التغييرات الأكبر بالمقصورة عبر شاشة 8 إنش لمسية قياسية للترفيه المعلوماتي مع خيار لشاشة أكبر 12.3 إنش مع وجود لوحة تحكم لمسية كما بالسابق لمن يفضل استخدامها، بجانب بدء دعم أندرويد أوتو أخيرا مع آبل كار بلاي كما هو معتاد، مع إضافة الأوامر الصوتية المتقدمة لتنفيذ أوامر أكثر من السابق.

أما بالناحية الميكانيكية، نجد أن الـSUV الفاخرة قد حصلت على أعمدة تثبيت أمامية وخلفية خفيفة الوزن مع تدعيمات لتقليل مستوى انحراف الهيكل بالمنعطفات ولتحسين استجابة نظام التحكم، بجانب إضافة ممتصات صدمات معدلة لأداء أفضل وكذلك تم تعديل نظام التعليق ليقلل من شعور الركاب بضوضاء واهتزازات الطريق.

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تتضمن تقنيات لكزس RX 2020 الجديدة عدة أنظمة أمان مثل مساعد لافتات الطريق، متتبع المسار، رصد راكبي الدراجات نهاراً، مثبت سرعة متكيف يدعم أقصى سرعة ونظام محسن لمكافحة الاصطدامات الأمامية.

ستتوفر كذلك نسخة F رياضية من الطراز عبر حزمتين مختلفتين، حيث تركز الأولى على المظهر فقط، فيما تضيف الأخرى عدة تعديلات ميكانيكية، وتتضمن الثانية منفذ للهواء البارد ونظام تحكم أوتوماتيكي بمستوى الصوت بجانب نظام مساعد توجيه كهربائي ومقود مدفأ وكذلك ممتصات صدمات أمامية وخلفية عالية الأداء بجوار نظام اختيار نمط القيادة.

هذا وستأتي لكزس RX 2020 فيس ليفت بفئات 350L بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 295 حصان، فيما تكون فئتي 450 h و450 hL الهايبرد بمحرك V6 سعة 3.5 لتر متصل بثلاثة محركات كهربائية لتكون القوة الإجمالية 308 حصان بدفع رباعي، على أن يبدأ الإنتاج بالربع الثالث من العام الجاري.