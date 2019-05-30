كيا سيلتوس تكشف عن نفسها لأول مرة في صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الأسبوعين الماضيين، كانت كيا تختبر كروس أوفر صغيرة جديدة كلياً فيما يبدو أنها ستحمل اسم سيلتوس، حيث تمكنت عدسات المصورين التجسسيين مؤخراً من التقاط عدة لقطات لها، فيما يبدو أنها ستقع بين كل من كيا سول وكيا سبورتاج من حيث الحجم.

حسب الصور التجسسية، تبدو هذه النسخة الإنتاجية من كيا سيلتوس، والتي تعمل على الدمج بين العديد من صيحات التصميم الحديثة كالسقف ذو اللون الأسود المختلف عن الهيكل الأبيض بفواصل كروم بين الاثنين ولوحات حماية سفلية معدنية قرب الرفارف الأمامية والخلفية مع نوافذ مرتفعة والعديد من الخطوط البارزة، بجانب الكثير من التفاصيل الممتعة بالمصابيح الأمامية والخلفية بهذه النسخة من الفئة الأعلى.

رغم عدم عرض الصور هنا لأي لقطات من المقصورة، إلا أن التسريبات السابقة تشير لقدومها بلوحة قيادة تحمل لغة تصميم كيا المألوفة من خلال وجودها على ارتفاع منخفض بجانب حملها لشاشة لمسية كبيرة بالوسط وزجاج أمامي جديد.

هذا ونظراً لحجم كيا سيلتوس، فمن المتوقع أن تتشارك محركات كيا سول وسيراتو التي تتضمن 2 لتر تنفس طبيعي بقوة 147 حصان وعزم 180 نيوتن.متر مع ناقل CVT، و1.6 لتر تيربو بقوة 201 حصان وعزم 265 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي مزدوج الكلتش، مع احتمال طرح خيار الدفع الرباعي، على أن يتم الكشف عن كيا سيلتوس صيف العام الجاري بعد شهرين تقريباً من الآن.