كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي إم دبليو تعتزم إطلاق الفئة الأولى الجديدة في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة بي إم دبليو إطلاق الجيل الجديد من سيارة الفئة الأولى خلال شهر سبتمبر المقبل بسعر يبدأ من 28 ألف و200 يورو (529 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وتتميز سيارة الجيل الثالث بشكل أكثر شراسة والملامح التصميمية المعدلة على مؤخرة السيارة، كما ستعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي بدلا من الدفع الخلفي.

وتتمتع السيارة البالغ طولها 4.32 متر بالمزيد من الرحابة خاصة في المقاعد الخلفية، في حين تتراوح سعة حيز الأمتعة بين 380 و1200 لتر.

وتستعير سيارة الفئة الأولى الجديدة الأجهزة الرقمية ونظام الملتيميديا ومعظم الأنظمة المساعدة من شقيقتها سيارة الفئة الثالثة.

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ويعتمد الموديل الأساسي من السيارة 118i على سواعد محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 5ر1 لتر وبقوة 103 كيلووات/140 حصان.

وينبض بداخل الموديل الأقوى M135i محرك تربو سعة 2.0 لتر وبقوة 225 كيلووات/306 حصان تتوزع على عجلات السيارة الأربعة.

وتغطي محركات الديزل نطاق قوة يمتد من 85 كيلووات/116 حصان في الموديل 116d إلى 140 كيلووات/190 حصان في الموديل 120d. ويتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي من 6 سرعات وناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتتراوح السرعة القصوى لسيارة الفئة الأولى الجديدة بين 200 و250 كلم/س، في حين يتراوح معدل استهلاك الوقود بين 3.8 لتر من الديزل و6.8 لتر من البنزين/100 كلم.