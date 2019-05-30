الكاميرات تستبدل المرايا الجانبية بأحدث سيارة من هوندا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هوندا مؤخراً عن عن النسخة الإنتاجية من سيارتها الكهربائية الجديدة المخصصة للمدن باسم هوندا e، والتي تأتي على هيئة هاتشباك مدمجة بتصميم كلاسيكي، حيث تعد أحد أبرز مميزاتها هو قدومها بنظام كاميرات جانبية يستبدل المرايا التقليدية بالكامل لأول مرة في هذه الشريحة من السيارات، بجانب وجود مقابض مدمجة بالأبواب تفتح للخارج عند الحاجة.

سيحصل السائق داخل المقصورة على بث حي للطريق خلفه عبر اثنين من شاشات 6 إنش مدمجة بنهاية جانبي لوحة القيادة، حيث تقع هذه الشاشات بزاوية تحقق أفضل رؤية للسائق، حيث تأتي ميزة الكاميرات في كونها لا تتعدى عرض السيارة الكامل نظراً لأنها بنفس حجم الرفارف، وهو ما يحسن من الديناميكية الهوائية للهيكل بنسبة 3.8%، بجانب تحسين الرؤية وخفض مستوى ضوضاء الرياح بالسرعات العالية، كما أن العدسات معالجة لتكون مضادة للمياه.

وتسمح الكاميرات الجانبية للسائق بالاختيار ما بين اثنين من زوايا الرؤية عبر الكاميرات، وهو ما يتضمن الوضع التقليدي والعريض، ما يوفر مستوى أمان عالي بفضل زاوية الرؤية الأوسع من المرايا الجانبية التقليدية، مع تقليل نقاط الرؤية العمياء بنسبة 10% في وضع الرؤية العادي وبنسبة 50% في وضع الرؤية الواسع، كما ستظهر الشاشات خطوط إرشاد للعقبات الخلفية عند تفعيل وضع الرجوع للخلف مع زاوية رؤية محسنة لتفادي الاصطدام بمختلف الأجسام أثناء العودة للخلف، في حين يتم تعديل معدل سطوع الشاشات بالمقصورة حسب مختلف حالات الطقس لتكون واضحة دوماً.

هذا، وقد بدأت هوندا بتلقي الحجوزات لسيارتها الكهربائية الجديدة دون الإعلان عن موعد طرحها بالأسواق، ولكنها تنوي عرض نسختها الإنتاجية بمعرض فرانكفورت في شهر سبتمبر المقبل.