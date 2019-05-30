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تشييع جنازة نيكي لاودا في النمسا

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الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – ودَّع العالم اليوم أسطورة المحركات نيكي لاودا صاحب أكبر عودة في تاريخ ، في جنازة أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا حضرتها زوجته وولداه ماتياس ولوكاس وأصدقائه وعدد من السائقين والمشجعين.

توفي لاودا، التي فاز بثلاثة ألقاب في الفورمولا 1 في أعوام 1975 و 1977 و 1984، في المستشفى الأسبوع الماضي عن عمر يناهز السبعين أثناء خضوعه لعملية زرع رئة.

وكان على رأس الحاضرين بطل العالم للفورمولا 1 خمسة مرات البريطاني لويس هاميلتون الذي أهدى فوزه الأخير في موناكو لروح لاودا الذي كان الداعم الأساسي له والسبب في جلبه لفريق مرسيدس، نيكو روزبيرغ زميل هاميلتون في الفريق سابقاً الى جانب توتو وولف مدير فريق مرسيدس، جون تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA  والان بروست.

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وأيضاً كان من الحضور ممثل هوليوود دانيال بروهل الذي لعب دور لاودا في فيلم Rush لعام 2013 و أيضاً الممثل الأمريكي من أصل نمساوي أرنولد شوارزنجر.

ولم تمنع الأمطار في العاصمة النمساوية المشجعين من إبداء الاحترام الأخير لأيقونة رياضة المحركات حيث وقف المئات من المشيعين مع مظلات خارج كاتدرائية سانت ستيفن قبل الجنازة.


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