“بالصور” 5 علامات سيارات متوقفة نتمنى اعادة احياءها

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من وجود العديد من علامات السيارات التي توقفت تماماً لأسباب مختلفة دون أي اهتمام يذكر بها، هناك بعض الشركات التي الكثيرون من عشاق السيارات أنها تركت عالمنا في وقت مبكر، حيث ما زلنا نرغب حتى اليوم في عودتها، وسوف نعرض لكم اليوم 5 منها.

1) همر

من السهل أن نتفهم سبب اضطرار جنرال موتورز لوقف علامة همر، فقد كانت هذه العلامة تستهدف سوق صغير للغاية عبر سياراتها عسكرية الأصل من نوع SUV ضخمة الحجم، حيث لم تستطع الصمود كثيراً في وقت كانت تعاني فيه جنرال موتورز من الإفلاس مع ارتفاع أسعار الوقود، ولكن من المؤكد أنها مناسبة لتظهر مرة أخرى حالياً مع تزايد شعبية سيارات الـSUV والتوصل لمحركات أعلى كفاءة وقوة من وقتها.

2) دوسنبرج

تأسست دوسنبرج في 1913 كشركة أمريكية متخصصة بصناعة السيارات فائقة الفخامة لتنافس رولزرويس ومايباخ، ولكنها سريعاً ما اختفت في 1937 خلال فترة الكساد الكبير الذي شهد واحدة من اسوأ الأزمات الاقتصادية التاريخية في العالم أجمع، ولكن من المؤكد أن جنرال موتورز قد تكون قادرة حالياً على شراء حقوق هذه العلامة والعمل على تقديم سيارات فخمة جديدة لمنافسة البريطانيين والألمان.

3) بونتياك

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خلال أزمة جنرال موتورز المالية سابقاً وطلبها لمساعدة الحكومة الأمريكية، لم تتمكن الشركة من الحفاظ على علامة بونتياك، على عكس بويك وجمس، ولكن مع تحسن وضع جنرال موتورز المالي حالياً، من المؤكد أنها تستحق التفكير في إعادة إحيائها.

4) ترايمف

قد يكون الوقت مناسباً كذلك لعودة ترايمف البريطانية صانعة السيارات الرياضية الصغيرة إلى مجالها، حيث أنها مستمرة حالياً كصانعة للدراجات النارية تابعة لعلامة بي ام دبليو البريطانية، وقع عرفت خلال الستينات والسبعينات بتصميمها سيارات رائعة.

5) ساب

هذا وأخيراً نصل لعامة ساب السويدية التي امتلكتها جنرال موتورز سابقاً، حيث كانت نهايتها حتمية بعد تحقيقها خسائر متتالية، ولكنها كانت واحدة من أكثر الشركات المهتمة بالأمان في السيارات، ما يعني أنه في حالة عودتها للحياة اليوم ستكون بمثابة نسخة اقتصادية أكثر من فولفو.