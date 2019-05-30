مواصفات محرك تويوتا تندرا 2021 القادم بتقنية لكزس

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل تويوتا حالياً على موديل تندرا جديد كلياً، وتشير تقارير أخيرة إلى أن البيك اب قد تحصل على مولد طاقة هجين يجمع بين محرك V6 تيربو سعة 3.5 لتر مع موتور كهربائي وحزمة بطاريات ليثيوم ايون.
وسيكون هذا النظام الهجين مشابهاً للمتوفر في لكزس LS 500h، والتي تعتمد على محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 295 حصان مع موتورين كهربائيين، بقوة إجمالية 354 حصان.
مواصفات أداء LS 500h ليست مبهرة بشكل خاص، ولكن من المحتمل أن تصل قوة محرك تندرا إلى 450 حصان وعزم دورانه إلى 677 نيوتن.متر، مع كفاءة استهلاك وقود إجمالية ممتازة عند 9.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
إذا صحت هذه الشائعات فسيكون الجيل القادم من تندرا أقوى بمراحل من الموديل الحالي المتوفر بمحرك V8 سعة 4.6 لتر بقوة 310 حصان وعزم دوران 442 نيوتن.متر، مع محرك V8 آخر أكبر حجماً سعة 5.7 لتر بقوة 381 حصان وعزم دوران 543 نيوتن.متر.
وتتكتم تويوتا على تفاصيل البيك اب القادمة للوقت الحالي، ولكن أشارت تقارير سابقة أنها سترتكز على منصة جديدة كلياً مشتركة مع الجيل القادم من تاكوما، ومن المتوقع طرحها العام المقبل كموديل 2021.
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