فيراري سترادال SF90 تنطلق رسمياً بأربعة محركات قوتها 1,000 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فيراري رسميا عن أولى سياراتها الهجينة بالقابس (تشحن بالكهرباء) المسماة SF90 سترادال.

تستمد السوبركار الإنتاجية طاقتها عبر محرك تيربو 4 لتر 8 سلندر قوة 780 حصان وعزم 800 نيوتن متر مع 3 موتورات كهربائية قوتها مجتمعة 220 حصان، ما يتيح قدرة إجمالية 1,000 حصان تسري عبر ناقل مزدوج الكلتش 8 سرعات إلى العجلات الأربعة.

بالرغم بأن السيارات الهجينة القابس عادة ما تكون ثقيلة، إلا أن فيراري استطاعت تحقيق توازن مبهر في سترادال عند 1,570 كجم ما يعني أن كل 1 حصان يوازيه 1.57 كجم عبر استخدام ألياف الكربون والألومنيوم ومواد أخرى خفيفة الوزن، بينما عزم الدوران يتم توزيعه بدقة على العجلات الأربعة وفق احتياجها.

تسارع السوبركار يبلغ 0-100 كم/س خلال 2.5 ثانية ومن 0-200 كم/س خلال 6.7 ثانية بسرعة قصوى 340 كم/س، وبالوقت نفسه بإمكان الموديل السير على الطاقة الكهربائية دون الاستعانة بالبنزين مسافة 25 كم.

لدى فيراري SF90 سترادال وضعيات قيادة تناسب مختلف ظروف القيادة، مثال على ذلك أنه في المدينة يمكنك اختيار eDrive ما يتيح للسوبركار أن تكون صامتة تماماً باعتمادها على الطاقة الكهربائية، كما يوجد Qualify الذي بانتقالك إليه سيطلق القدرات الكامنة للألف حصان وأقصى أداء يمكن تحقيقه.

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تصميم السوبركار هو فيراري صميم، حيث يمكنك التعرف عليه من النظرة الأولى، وبالوقت نفسه فإنه يتبنى تفاصيلاً تطويرية يتضمنها مصابيح أمامية نحيلة LED، زجاج أمامي منحني وعامود A نحيل، كما لدى الموديل عتبات جانبية إيروديناميكية مع خلفية جريئة تذكرنا بكمارو بجناح خلفي بارز وعادم مزدوج مرتفع.

يستمر التصميم المستقبلي في المقصورة حيث تتبنى لوحة قيادة أشبه بالطائرات مع عدادات رقمية 16 بوصة، كما يوجد بالمنتصف شاشتين للمعلومات والترفيه والملاحة.. بالإضافة إلى أن المقود مسطّح ثلاثي الشكل، أزرار تتيح وصولاً أفضل للأوامر مثل التحكم بالمكيف وكذلك تتوفر شاشة عرض رأسية وشاشة ثانوية للراكب.

هذا ولم يتم الكشف حتى الآن عن سعر فيراري سترادال SF90 ولا عدد الوحدات التي ستصنع منها، علماً أنه يتوقع أن تكون إصداراً محدوداً.