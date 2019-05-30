“بالصور” بوجاتي لافواتير نوار تحصل على جائزة اجمل سيارة في العالم لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت بوجاتي على جائزة افضل سيارة تصميما على لافواتير نوار أثناء عرضها ضمن فعاليات Concorso d’Eleganza الإيطالية المخصصة عادةً للسيارات الكلاسيكية والنادرة.

وقد تم الكشف عن السيارة الوحيدة من نوعها في معرض جنيف الماضي للاحتفال بمرور 110 عاماً على تأسيس الشركة، لتعتمد على نفس أساسات ديفو وشيرون، بنفس محرك W16 تيربو رباعي سعة 8.0 لتر بقوة 1500 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن.متر.

ويعني اسم لافواتير نوار “السيارة السوداء” في الفرنسية، وهي إشارة لسيارة Type 57SC اتلانتيك لجون بوجاتي نفسه، والتي اختفت بشكل غامض أثناء الحرب العالمية الثانية.

لافواتير نوار هي السيارة الأغلى في العالم بسعر يقترب من 71 مليون ريال، وبالنسبة لمالكها فقد يكون رئيس فولكس فاجن السابق فيرديناند بيش، وإن لم يؤكد أو ينفي الأمر حتى الآن.