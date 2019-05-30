نظام جديد يحذر قائدي السيارات من الحوادث

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة بريطاينة متخصصة في مجال الإلكترونيات، عن تطبيق جديد يستهدف تأمين قائدي السيارات أثناء القيادة، وذلك عن طريق تحذيرهم من المواقع التي تشتهر بوقوع حوادث الطرق.
وقامت الشركة بتحليل 1.3 مليون حادث وقع خلال السنوات العشر
يأتي هذا في الوقت الذي يلقى فيه نحو مليون شخص مصرعه سنويًا جراء حوادث الطرق
وقالت الشركة المنتجة عبر موقعها الرسمي، إن التطبيق الجديد يعزز السلامة لأنه يدعو السائقين إلى الحذر وتخفيف السرعة في المناطق عالية الخطورة، معتمداً على طريقة بسيطة في التحذير.
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