اخبار السيارات

نظام جديد يحذر قائدي السيارات من الحوادث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة بريطاينة متخصصة في مجال الإلكترونيات، عن تطبيق جديد يستهدف تأمين  قائدي السيارات أثناء القيادة، وذلك عن طريق تحذيرهم من المواقع التي تشتهر بوقوع حوادث الطرق.

وقامت الشركة بتحليل 1.3 مليون حادث وقع خلال السنوات العشر

Advertisements
الأخيرة في بريطانيا، بالتعاون مع الشرطة الإنجليزية، للوصول إلى أكثر الأماكن التي تشهد حوادث مرورية.

يأتي هذا في الوقت الذي يلقى فيه نحو مليون شخص مصرعه سنويًا جراء حوادث الطرق

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
القاتلة، فيم يعيش ملايين أخرى بإصابات مستديمة وتعجيزية نتيجة لتلك الحوادث وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية وأخرى أهلية معنية بمصابي حوادث الطرق.

وقالت الشركة المنتجة عبر موقعها الرسمي، إن التطبيق الجديد يعزز السلامة لأنه يدعو السائقين إلى الحذر وتخفيف السرعة في المناطق عالية الخطورة، معتمداً على طريقة بسيطة في التحذير.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نظام جديد يحذر قائدي السيارات من الحوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا