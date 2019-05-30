ارتفاع مبيعات سيارات "الطاقة المتجددة" بالصين

كتب: باسل الحلواني

توقعت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، ارتفاع مبيعات السيارات في السوق الصينية، إلى 28.1 مليون وحدة، بنهاية العام الحالي.

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وقالت الجمعية إن سيارات الركوب من المتوقع

أن تصل إلى 23.7 مليون سيارة، متوقعة أن ترتفع مبيعات سيارات الطاقة الجديدة لهذا العام إلى 1.6 مليون وحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه السوق الصينية، ارتفاعا في مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 61.7 بالمائة في العام الماضي، في ظل السياسات التفضيلية الحكومية، بما يمثل 60 بالمائة من المبيعات العالمية لسيارات الطاقة.